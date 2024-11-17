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嘉義金虎爺路跑6千人迎晨曦參與 大獎21萬元股票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左七）等人鳴槍後起跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左七）等人鳴槍後起跑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義新港奉天宮今天清晨舉行「2024跑出金虎爺」全國路跑賽，藉由賽事介紹奉天宮內供俸的虎爺，比賽分為12.5公里組與5公里組，報名上限6000名民眾，天色未亮就有大批民眾在現場等待起跑。今年只要報名參加就可以抽獎，首獎市值21萬元股票1張。

奉天宮表示，只要報名比賽就可參加抽獎，最大獎為耕興股份有限公司總裁黃文亮贊助的耕興股票（6146）1張，市值約21萬元；2獎由宏嘉機車事業集團贊助電動機車1輛；3獎抽出5名現金得獎者，每人可獲8888元。完賽還能獲得完賽禮，包含紀念T恤、運動毛巾、虎爺背包、紀念運動襪以及在地美食伴手禮。

清晨6點，在嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍等人鳴槍後起跑。

翁章梁表示，奉天宮金虎爺路跑是全國性路跑賽事，每年都有上千名外地跑者來嘉義新港參加比賽，透過比賽可以認識奉天宮內的虎爺，也能到廟裡向媽祖拜拜，接著到新港品嘗在地小吃。路跑活動結合宗教與運動，籌備過程還能凝聚新港奉天宮及協辦單位的感情，希望明年繼續舉辦。

何達煌表示，全國愛好路跑的朋友齊聚新港，所有參賽朋友都能「跑出真好額hó-gia̍h」，越跑越有錢，媽祖保佑所有人平安。

嘉義新港「跑出金虎爺」路跑賽清晨登場，選手蓄勢待發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港「跑出金虎爺」路跑賽清晨登場，選手蓄勢待發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港「跑出金虎爺」路跑賽清晨登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港「跑出金虎爺」路跑賽清晨登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）、新港奉天宮董事長何達煌（左）、新港鄉長葉孟龍（右）賽前與大家熱身操。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）、新港奉天宮董事長何達煌（左）、新港鄉長葉孟龍（右）賽前與大家熱身操。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右三）等人鳴槍後起跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右三）等人鳴槍後起跑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 新港奉天宮 路跑

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