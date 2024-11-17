西拉雅風管處迎生日「台灣好行-菱波官田線」免費搭

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處喜迎生日，即日起至下月15日推出「台灣好行-菱波官田線」免費搭乘服務，憑乘車證明券或好行套票即可至官田遊客中心聖誕樹抽好禮，送完為止。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，管理處於2005年11月26日成立迄今近20年，打造不一樣西拉雅風情，而「台灣好行-菱波官田線」，以新營客運總站及善化轉運站為交通節點，從新營站出發，沿途經過官田、柳營、山上、善化，形成一條富有自然文化、親子踏青觀光路線，包括烏山頭水庫、嘉南大圳、八田與一紀念園區，沿途還可欣賞菱角田，更可在百萬級大草原官田遊客中心休憩停留野餐，也可在尖山埤渡假村及山上花園水道博物館等景點玩上一整天，深刻體驗豐富的人文歷史與當地特產。

徐振能表示，11月26日是西拉雅管理處生日，即日起至12月發表15日遊客除免費搭乘「台灣好行-菱波官田線」，特別推出於活動期間憑好行套票或乘車證明(於公車上領取)，即可至官田遊客中心參加聖誕樹抽好禮，超過100多項精美獎品等你抱回家。