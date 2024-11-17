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7颱風考驗 嘉義軍輝橋竣工今通車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工，今天上午開放通車 。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工，今天上午開放通車 。圖／雲嘉南區養護工程分局提供

連接嘉義縣市的軍輝橋歷時2年半改建，施工期碰上7個颱風、1次豪雨及八掌溪水暴漲，工程品質通過考驗，交通部長陳世凱昨參加竣工典禮，今天上午7點開放通車；市長黃敏惠、立委王美惠也趁機爭取交通部盡快核定興建連接嘉義縣市的輕軌，陳世凱說，因應縣市科技發展，會盡早規畫輕軌。

陳世凱說，軍輝橋改建如期如質完工，第4代橋可用百年。嘉義縣市現在朝科技發展，交通需求大，未來將有27億元交通預算，交通部不會漏掉嘉義。

公路局說，橋長276.2公尺的軍輝橋，連接嘉義市與中埔鄉，是台18線阿里山公路重要橋梁，改建經費9.7億元，以大跨徑5跨連續鋼箱梁加單跨鋼箱梁取代原預力L型梁11跨，減少河道落墩，保持良好通洪斷面，也提升橋梁承重能力。

剪綵典禮前，嘉義市長黃敏惠趁機向陳世凱反映，交通部前次長何煖軒答應興建輕軌、前總統陳水扁答應免除鐵路高架負擔款，希望都能兌現。

黃致詞時更表示，高鐵沿線車站只有嘉義沒有輕軌，嘉義有台鐵等4種不同軌道，再加輕軌，就能「五軌」搬運錢財發展觀光，立委王美惠也籲請中央盡快核給嘉義輕軌。

交通部長 嘉義 輕軌

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