台南資源回收物暴增 清潔隊淪垃圾山

近年網路購物宅配、餐飲外送激增，回收物逐年增加且複雜，台南市安南區清潔隊即被回收物占滿，成為垃圾山，議員要求盡速清運，環保局表示，已請其他廠商協助，預計1個月清理完畢；也規畫採BOT模式興建資源回收細分類廠，解決去化問題。

議員李中岑指安南區清潔隊被回收物占滿，現在連垃圾車和回收車都沒地方停，區隊已變成垃圾山，質疑資源回收細分類廠興建進度是否有外力阻撓？

環保局長許仁澤說，資收物多元，需由資收廠商載回去分類，因分類速度及去化量能不足，導致安南區清潔隊收運的資收物堆置，但1個月內一定清除。

據環保局統計，清潔隊收運的資源回收物，數量由2012年度1萬7800噸，成長到2023年4萬1千噸，導致貯存場空間不足，環保局已規畫興建日處理量100噸以上資源回收細分類廠，明年完成招標，2027年完工。

環保局表示，資源回收細分類廠以BOT辦理，規畫採最先進分類及回收技術提升資源物品質。未來新廠啟用，能有效減少垃圾量，促進資源再利用，朝循環經濟目標邁進。

市長黃偉哲表示，市府重視市民生活環境與資源永續利用，透過資源回收細分類廠興建，可以有效提升廢棄物處理效率，減少對環境影響。