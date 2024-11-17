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台南新市容積獎勵回饋惹議 民代促修法
台南市新市區新和社內重劃區緊鄰南科，建商擬推出3棟26層樓的高層住戶，區公所針對容積獎勵要求公益性回饋，有議員指建商被「凹蠻」（刁難），但另有議員挺區公所，指此建案對地方衝擊大，「收多遭譏凹蠻，收少被罵圖利」，市長黃偉哲允通盤檢討，不陷區長和地方於不義。都發局指建商是依法申請，市府正在檢討修訂容積移轉辦法，設法解決。台南市都發局長徐中強坦言，此個案問題嚴重，建商釋出善意，擬從1100戶降到1050戶，也無法解決問題。但容積移轉30%是依照中央容積移轉辦法申請，後續提高到40%，建商需提供公益性回饋；已檢討修訂容積移轉辦法，未來接受基地申請移入容積者，應有50%以上繳納容積代金，用做公共設施開闢等環境改善經費。台南市議員陳碧玉表示，該建案土地4300多坪，要興建3棟26層容納1050戶高層住宅，僅一路之隔還要申請1棟18層樓的集合住宅，未完工有2000多戶，後續將衍生人口密度、停車空間與汙水排放問題，甚至施工期間有揚塵與噪音衝擊，區公所要求公益性回饋，被質疑法源依據何在？她說，市府要區公所與建商協商，新市區公所評估，認為建商蓋這麼多戶數是商業行為，要求以每平方公尺60元計算，卻被指是「凹蠻」建商；原台南6區和永康區訂每平方公尺30元是1991年的事，時空背景、物價不一樣，請市府趕快修訂自治條例。「收多遭譏凹蠻，收少有圖利之嫌」！陳碧玉要求市府參考雙北修訂自治條例，送議會審議，再集專家學者建議後，因地制宜，避免容積移轉大放送，全案要有通盤性規範，送審中的1050戶案能俟容積移轉自治條例出爐後再審議。市長黃偉哲允通盤檢討，不陷區長和地方於不義。但若自治條例通過議會審議至少還要3至5個月，單一個案須考慮，陳碧玉說僅是建議，現在已吵得沸沸揚揚，市府可以再評估。
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