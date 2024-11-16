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矽品封測大廠雲林虎尾廠明年落成 今徵才地方爸媽都來了
封測大廠矽品精密公司雲林虎尾廠預計明年6月啟用，今在雲林縣政府徵才活動開出433個職缺大舉徵才，現場開出最高薪資是工程師6.9萬元，吸引不少爸媽為仍在外地工作的子女詢問。
雲林縣政府與榮民服務處今舉辦「2024就業徵才活動」，包括科技、生技、服務及食品等領域，共38家企業廠商參與徵才，提供1500多個職缺供媒合，現場媒合成功率約55%，包括富喬工業、矽品精密等企業職缺詢問度都很高。
縣府勞青處長張世忠表示，矽品精密虎尾廠預計明年6月營運，今天開出433個職缺，其中工程師薪資6.9萬元，不少父母前來幫孩子詢問，希望在外地科技產業工作的子女有機會返鄉。
張世忠表示，雲林縣近年積極輔導就業、提升職場安全，2023年失業率下降至3.5％，為近5年新低，在45至64歲年齡層失業率僅0.8%，為全國最低，今年更榮獲勞動部職業安全績效評核優良。
雲林縣長張麗善表示，期待有更多的青年能夠留在家鄉，也盼離鄉背井青年能夠透過今日徵才活動，回到家鄉雲林就業。
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