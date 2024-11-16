嘉市推移民節活動 新住民展現異國舞蹈及美食風情
嘉義市政府上午在中央廣場舉辦「新永續+1o幸福攏在嘉」移民節活動，各國移民代表盛裝出席，新住民傳統舞蹈、新二代KPOP熱舞、ShockCool街舞表演吸睛，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠同歡，頒感謝狀，逛異國美食文化市集攤位，與新住民熱情互動，熱鬧溫馨。
活動迎賓舞揭開序幕，象徵嘉市百工百業生意興隆、繁榮，是新住民多元繽紛、幸福的家，接著新住民舞蹈表演、KPOP熱舞、新二代Shock Cool街舞、異國歌舞演出。
會場設異國美食文化市集，包含環保花器手作、藝術彩繪DIY、異國美食品嚐等50個攤位，展示新住民學習成果暨政令宣導，英語、日語、印尼語、西班牙語、菲律賓語等學習成果，尼泊爾異國文物等，還有闖關及有獎徵答。
林瑞彥說，市府重視新住民，成立「嘉市新住民事務委員會」，提供全方位服務，包括生活適應輔導、醫療生育保障、保障就業權益、提升教育文化、協助子女教養、人身安全保護、健全法令制度、落實觀念宣導等8大重點工作，每年移民節前結合公私部門辦理移民節活動，迎接各國移民朋友加入，營造全齡共享世代宜居城市。
今年移民節以「新永續+1o幸福攏在嘉」作活動主題，歡迎各國移民朋友來嘉定居，部分新住民因愛結婚落地生根，開枝散葉創造幸福。穿母國服飾新住民出場，象徵營造幸福永續城市。
聯合國2000年訂每年12月18日「國際移民日」，內政部2011年將「國際移民日」訂為「移民節」，倡導重視移民人權、尊重多元文化，嘉市新住民5507人，來自越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、日本、韓國、大陸、港澳地區及歐美等國家，約占總人口數的2.09%。
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