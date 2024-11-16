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南市「AI智慧魔鏡」獲天下城市治理卓越獎

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

天下雜誌公布「2024天下城市治理卓越獎」得主，臺南市教育局開發的生成式AI數位學習平台「AI智慧魔鏡」，歷經初審及複審後，在全國22縣市政府踴躍參獎近200件提案中，脫穎而出，榮獲社會進步組優選，評審團肯定臺南市率先將AI教學納入學校教育體系，建立完整的教師培育機制與教學平台，展現在數位教育領域的創新突破。

「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」，於今年5月在黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長的共同見證下，正式上線啟用，此平台的開創不僅獲得評審團對南市數位教育的創新與突破之外，更強調透過科技與遊戲化設計，有效改善偏鄉教育品質，並特別關注特教生需求，展現教育公平性的理念。同時，評審團對教育局透過跨界合作，不斷充實平台內容，成功打造AI教育加速器，給予極高的評價。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市2020年以獨到眼光和前瞻性思維，率先全國擘劃AI教育藍圖，而生成式AI最大的優勢是產生文本速度非常快，與其走完全禁止的方向，更應該藉由教育的引導，讓AI工具可以正確地被使用；2024年建置「AI智慧魔鏡」，透過過濾不當資料、保護網路個資安全及教學模組設計功能，期待臺南能夠成為導入AI輔助學習的典範城市。

教育局長鄭新輝表示，本提案內容著重在2020年引入AI技術為「啟航」，秉持創新、扶弱、普及的前瞻視野，建構GFS運作模式設定階段目標導向，首重偏鄉地區教育資源投入，為偏鄉孩子建立「AI藍海策略」，以潛移默化方式進行跨領域主題學習，和SDGs等國際議題相結合，培養全球視野，期能達成城鄉翻轉之願景。未來「續航」發展社群系統，實踐AI教育行動力，積極承辦全國AI競賽，鼓勵跨域主題學習；並深耕永續責任，永續經營AI教育全球在地化，期能展現臺南市在AI教育的「導航」地位。

聚傳媒

偏鄉教育 教育局 臺南

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