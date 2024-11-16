9成青年創業撐不過5年 雲林縣府掌握關鍵3要素扶植青年創業

雲林科技大學育成中心統計，一般青年創業5年存活率僅一成，為輔導青年創業成功，雲林縣政府與雲科大合作，提供青年創業補助，透過資源挹注、保母式陪伴，3年扶植33名青年創業，目前持續營運中，今發表創業成果，縣府表示，若青年申請補助踴躍，不排除明年加碼補助。

雲林縣政府2022年推動總額1億元的「青年創業補助金」，針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助200萬元「專案型」的創業資金補助，累計已扶植33名青年創業，補助金額逾800萬元，今天發表創業成果，並邀請近年創業有成的藝人詹子晴(丫頭)擔任創業大使。

今年29歲的雲林青年黃楚翔的專長是藝術創作，他原在外地讀書、就業，專長是藝術創作，發現家鄉長輩習以為常的台語對自己來說非常陌生，一年多前返鄉成立「創啥貨」台語藝術教室，與一般藝術教室不同，他的授課對象是社區長輩，結合台語與藝術元素，到社區陪伴長輩創作、為長輩辦畫展，也藉此學習台語。

雲林科技大學產學長郭昭吟表示，全台青年創業5年存活率僅一成，除了資源不足，無法在同產業中展現創新特色也是主因，她分享創業成功關鍵是創新特色、資源及人脈，雲林縣政府與雲科大合作的青年創業補助及輔導，可以引進資源及人脈，並協助青年找出自己的創新特色，可大幅提升創業存活率。

雲林縣補助33名青年創業，目前創業存活率百分之百，縣長張麗善表示，為讓離鄉背井的青年能夠返回故鄉發展，縣府會全力協助青年創業，創業大使詹子晴也說，她自己也是好不容易創業成功，對於過程中的辛苦感同身受，雲林縣政府非常大力支持創業青年，希望他們持續發光發熱。