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雲林兒童繪畫比賽以玻璃視窗為題 9成作品從手機、車窗看世界

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗。記者陳雅玲／攝影
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗。記者陳雅玲／攝影

艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，共收到586幅作品，其中9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗，可窺見孩子的生活樣態，與交通工具、手機緊密結合。

艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司與雲林科技大學合作的「第十屆雲林縣國小兒童繪畫比賽」今天頒獎，低年級組第一名由鎮西國小陳冠霖獲得，他的作品「窗外的天空」描繪出自由飛翔的夢想；中年級組第一名是中正國小鄭名妤，作品「透「視」雲林文化之美」展現雲林在地特色文化；高年級組第一名由北辰國小蘇鍉縈奪得，作品「迎向美好的諾亞號」呼籲環境保護，展現對地球未來的關懷。

艾杰旭(AGC)董事長橋本 剛表示，透過孩子們的畫作，不論是透過車窗、螢幕或鏡頭，可以看到他們眼中純真而美麗的世界。希望持續藉由這個平台讓孩子們有機會發揮創意、發掘潛力，並透過藝術作品讓更多人感受到美好。

雲林科技大學產學長郭昭吟表示，今年近6百幅作品以玻璃視窗都是手機螢幕與車窗，可以看到交通工具跟手機螢幕是他們主要窺見世界的工具，但孩子們看出的世界都極富創意與對世界的關懷。

雲林科技大學視覺傳達設計系教授廖志忠是比賽的評審老師，他說，有的作品細膩描繪自然的美，有的充滿想像力地表現了友情與愛，他非常期待這些孩子們未來在藝術之路上的成長，並希望他們能繼續透過畫筆表達內心的世界。

艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗。記者陳雅玲／攝影
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗。記者陳雅玲／攝影
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，今天頒獎。記者陳雅玲／攝影
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，今天頒獎。記者陳雅玲／攝影
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗。記者陳雅玲／攝影
艾杰旭(AGC)顯示玻璃公司每年在雲林舉辦國小兒童繪畫比賽，今年邁入第10年，以玻璃視窗為主題，徵求孩子畫出美好的世界，9成作品的玻璃視窗皆為手機螢幕、車窗。記者陳雅玲／攝影
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小孩 藝術作品 雲林

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