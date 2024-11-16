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連接嘉義縣市軍輝橋明天開放通車 用路人開心：不必再走便橋

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工典禮，交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞、雲嘉南區養護工程分局長郭清水、嘉市長黃敏惠、縣長翁章梁、立委王美惠、陳冠廷、王育敏共同剪綵慶祝。記者魯永明／攝影
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工典禮，交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞、雲嘉南區養護工程分局長郭清水、嘉市長黃敏惠、縣長翁章梁、立委王美惠、陳冠廷、王育敏共同剪綵慶祝。記者魯永明／攝影

連接嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，施工逾2年半，上下游興設2座鋼便橋，施工期碰上7個颱風及1次豪雨，八掌溪水暴漲，安全品質通過考驗，交通部長陳世凱上午參加竣工典禮，明天上午7點開放通車，封閉拆除便橋。

陳世凱說，第4代軍輝橋改建如期如質完工，感謝公路局人員辛勞，第4代橋可使用百年，嘉義縣市朝科技發展，交通需求大，未來嘉縣市會有27億元交通建設預算，交通部推動賴總統「均衡台灣」計畫建設，不會漏掉嘉義。

公路局說，橋長276.2公尺軍輝橋，是台18線阿里山公路重要橋梁，連接嘉市與中埔鄉，是通往東西向快速道路及南二高聯絡道，改建效益：增加八掌溪排水線通水斷面，改善橋基沖刷提升橋梁耐久性，提高尖峰時段服務水準等級。用路人開心說，通車不必再走便橋，便利安全。

改建經費9.7億元，以大跨徑5跨連續鋼箱梁加單跨鋼箱梁取代原預力I型梁11跨，減少河道落墩，全套管基樁群加深基礎，保持良好通洪斷面、提升橋梁承重能力，橋梁淨寬25公尺，配置雙向各2車道3.25公尺，以及1個慢車道2公尺，中央調撥為3公尺左轉專用道，兩側配置2.5公尺人行道。

交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞、雲嘉南區養護工程分局長郭清水及嘉縣市長、立委等民代、地方人士齊聚慶祝，包括市長黃敏惠、縣長翁章梁、立委王美惠、陳冠廷、王育敏等。

軍輝橋位於台18線17K+500，為日治時期諸羅八景「鷺橋跨浪」白鷺橋舊址，原橋1959年87水災沖毀，隔年駐防國軍重建完成，改名軍輝橋，1979年省公路局完成二代橋拓寬及一代橋加固，第4代改建2022年4月30日開工，去年5月5日車輛改道便橋，主橋為5跨連續及1跨簡支鋼箱梁橋，鋼料用量逾3000噸，採樁帽式基礎及雙柱式橋墩，去年5月5日改道後，僅歷經1年半完成。

交通部長陳世凱參加軍輝橋改建竣工典禮致詞。記者魯永明／攝影
交通部長陳世凱參加軍輝橋改建竣工典禮致詞。記者魯永明／攝影
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工，明天上午開放通車 。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工，明天上午開放通車 。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工，明天上午開放通車 。圖／雲嘉南區養護工程分局提供
連接嘉義縣市軍輝橋改建竣工，明天上午開放通車 。圖／雲嘉南區養護工程分局提供

交通部長 嘉義 橋梁

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