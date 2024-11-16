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網購、外送回收物爆增3萬噸 台南市清潔隊都淪垃圾山

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區清潔隊堆滿回收物，如同垃圾山，環保局允1個月內清理完畢。圖／市議員李中岑提供
台南市安南區清潔隊堆滿回收物，如同垃圾山，環保局允1個月內清理完畢。圖／市議員李中岑提供

近年來受網路購物宅配、餐飲外送增加影響，回收物也逐年增加及複雜，台南市安南區清潔隊已被回收物占滿，成為垃圾山，議員要求盡速清運，環保局表示，已請其他廠商協助，預計1個月內清理完畢；也規畫興建資源回收細分類廠以BOT方式辦理，解決去化問題。

市議員李中岑今天質詢，環保局安南區清潔隊已被回收物占滿，一天比一天多，現在連垃圾車和回收車都沒地方停，整個安南區隊都變成了垃圾山，也關切資源回收細分類廠的進度，並提醒是否有外力阻撓。

南市環保局長許仁澤說，這些是資源回收物，清潔隊回收的資收物相當多元，需要由資收廠商載回去再分類，但由於廠商分類速度及去化量能不足，導致安南區清潔隊收運資收物堆置問題，他允諾1個月內清除。

依環保局統計，台南市清潔隊收運的資源回收物量由2012年度1萬7800噸成長至2023年度4萬1000噸，導致現有資源回收貯存場空間常有不足情形，環保局已規畫興建日處理量可達100噸以上的資源回收細分類廠，預計2025年完成招標，並於2027年完工。

市長黃偉哲表示，市府高度重視市民的生活環境與資源永續利用，透過資源回收細分類廠的興建，南市將可有效提升廢棄物處理效率，減少對環境影響。

環保局說，資源回收細分類廠以BOT方式辦理，規畫採用最先進的分類及回收技術，提升資源物品質。未來新廠啟用後，除了有效減少垃圾量，也能促進資源回收再利用，朝向循環經濟的目標邁進。

環保局指出，已召開資源回收細分類廠諮詢會議，廣納國內潛在廠商的投資意願、參與投資方式及預計投入資金，來了解廠商後續投入開發與營運風險等評估，並納入後續資源回收細分類廠興建營運規畫，並依促參法相關法規辦理招商，預計2025年初完成可行性評估、先期規畫及後續招商簽約，2027年完成興建。

台南市安南區清潔隊堆滿回收物，如同垃圾山，環保局允1個月內清理完畢。圖／台南市環保局提供
台南市安南區清潔隊堆滿回收物，如同垃圾山，環保局允1個月內清理完畢。圖／台南市環保局提供

台南 廢棄物 環保局長 議員 資源回收

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