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奇美博物館大耶誕樹點燈 推出水景庭園DJ派對西洋劍展演

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供

奇美博物館宣布12月14日起連兩個周休舉辦「2024聖誕周末」：首度推出歐式水景庭園DJ音樂派對、富有騎士精神的西洋劍展演，還有經典耶誕大舞會、耶誕市集、戶外星光電影、音樂與舞蹈表演、精采展覽等100多場節目，預售票即日起開賣，12歲以下兒童免費。

奇美博物館表示，活動以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，耶誕老公公化身活動主人，與他的朋友們陪大家玩樂，並推出孩子們期待的耶誕老公公見面會、熱鬧歡樂的耶誕大舞會。邀請民眾參與藝術、音樂、美食與娛樂豐富飽滿的佳節派對。

館方表示，耶誕市集將匯集逾百家風格攤位，提供熱紅酒、熱可可、肉桂捲、吉拿棒、馬卡龍等耶誕美食與歐式點心。還有黑松露牛排、炙燒烏魚子，海鮮燉飯的「豪華耶誕大餐」與熱狗堡、潛艇堡、龍蝦三明治等異國美食百匯。

活動期間總計110場節目包括管樂、弦樂、打擊樂、鋼琴、豎琴、爵士等。館方在景點「歐式水景庭園」舉辦DJ派對，營造西洋節慶的浪漫氣息，另有藝術廳沙龍音樂會、西洋劍展演。「名琴饗宴」音樂會有「世界公認最古老的大提琴查理九世」、法國皇室徽章中提琴「亨利四世」。

「幸福聖誕樹」主打西洋傳統節慶的經典氛圍，樹身以綠色樹體搭配金、紅、藍三色彩球，堆疊出繽紛層次感，底座則以紅色、金色幾何圖形交錯，帶出華麗貴氣的喜悅情境，搭配博物館的西洋建築風格，預計成為拍照打卡熱點。展出至明年1月7日。每天下午5點半到晚上10點點燈，燈光秀展現與白天截然不同絢麗景致。

奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供
奇美博物館耶誕節推出大舞會、水景庭園DJ派對、西洋劍展演。圖／奇美博物館提供

奇美博物館 美食 聖誕節 音樂會

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