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大陸秘境拍美照摔跤肋骨骨折 專業攝影師用意志力打包美照帶回台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣專業攝影師楊仁教月初帶攝影器材，獨自飛到大陸自駕車數千公里，到新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車搭機用意志力打包美照帶回台。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教月初帶攝影器材，獨自飛到大陸自駕車數千公里，到新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車搭機用意志力打包美照帶回台。圖／楊仁教提供

知名嘉義縣專業攝影師楊仁教，本月初帶攝影器材、無人機，獨自飛到大陸，自駕車數千公里，到海拔逾3000公尺以上的新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車逾千公里，跨越沙漠及高山，再搭機返台求診住院治療，目前出院養傷復原中。

專業攝影師楊仁教帶團出國拍照逾20年，首次發生意外，歷劫歸來，他說，這次是獨自到大陸秘境踩線，提醒攝影愛好者，遠地拍美照要有同伴，到秘境要注意安全。

他將歷劫歸來過程貼臉書，與親友網友分享，他說，「大陸拍照歷經20天後，我終於回來了！第1天PO圖是在嘉義長庚急診室，自駕新疆5668公里，把南疆金秋胡楊及帕米爾高原，天花板級別美景人文，用意志力打包帶回來，回台灣下飛機馬上到長庚掛急診。

在帕米爾高原的第11天，拍攝不小心摔了一跤，肋骨折了，同一天拍完雪景的盤龍古道後，無人機接著飛上班迪爾藍湖也摔機了，同一天摔人又摔機，無人機已經長眠在帕米爾高原高山上了。

我骨折後用意志力強忍劇痛，自己再開了7天車子全長約2800公里，穿過塔克拉瑪干沙漠，翻越天山山脈，回到烏魯木齊搭機，經上海轉機2天飛行，趕到嘉義長庚急診，我在中國「最牛」的縣城塔什庫爾干塔吉克自治縣（簡稱塔縣）摔倒骨折，我用最牛的方式回台灣治療。」

他說，摔跤受傷地點，當時氣溫零下5度，太乾燥沒下雪。為何稱為中國「最牛」的縣城，因為當地環境是「一縣對三國」，周邊和塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦接壤，邊境線長8885公里，縣內區域有世界上12座超過8千公尺山峰，塔縣位於喜馬拉雅山、喀拉崑崙山，崑崙山和興都庫什山這五大巨山交結處，如果把這5座山比做五條龍，那麼塔縣就是盤龍石。

楊仁教曾在台中、高雄教課，專門帶國外攝影團，之前受疫情影響，在國內背相機到處拍攝美景，貼臉書與親朋好友網友分享，疫情結束又恢復帶團出國拍照，常在臉書貼美照讓親友網友們大飽眼福。

嘉義縣專業攝影師楊仁教月初帶攝影器材，獨自飛到大陸自駕車數千公里，到新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車搭機用意志力打包美照帶回台。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教月初帶攝影器材，獨自飛到大陸自駕車數千公里，到新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車搭機用意志力打包美照帶回台。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教月初帶攝影器材，獨自飛到大陸自駕車數千公里，到新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車搭機用意志力打包美照帶回台。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教月初帶攝影器材，獨自飛到大陸自駕車數千公里，到新疆秘境拍美照，不慎摔跤，肋骨骨折，忍痛靠意志力開車搭機用意志力打包美照帶回台。圖／楊仁教提供

新疆 骨折

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