快訊

《性愛自修室》男星爆對未成年男女下手 被控「26項性犯罪 」惡行曝光

颱風就在家門口 鄭明典：天兔在海面打轉

勞保老年給付的祕密 「一次請領」有2種 選錯...恐少拿40萬

聽新聞
0:00 / 0:00

美哉書畫會南華大學辦「浮世三千」聯展 空白畫框讓人創意自拍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
浮世三千美哉書畫會聯展即日起至19日在南華大學展出，提供空白畫框，讓人發揮創意自拍。記者黃于凡／攝影
浮世三千美哉書畫會聯展即日起至19日在南華大學展出，提供空白畫框，讓人發揮創意自拍。記者黃于凡／攝影

有思念父親的女兒畫下父女同框畫流露「無盡父愛」；有退休老師畫下栩栩如生「吃蟹了」生活點滴；每一幅畫背後都有一段故事。「浮世三千」美哉書畫會聯展特別提供空白畫框，讓人發揮創意自拍，即起至11月19日在嘉義南華大學中道樓1樓藝文空間展出51幅水墨油畫，老師諶麗美首創「引繩造景」教導學生作畫，吸引許多人參觀，南華大學校長高俊雄讚譽有加。

此次參展作品主要由12位成員組成，來自諶麗美老師在嘉義市救國團工筆彩繪課、嘉義市志工團長聯誼會壓克力彩繪班以及美哉畫室裡的學員，最年長者已經超過7旬，包括董娘、醫師娘、退休老師、研究生等各界人士，學習水墨、水彩、油畫、烙畫和壓克力畫等各種不同形式的畫作。擔任公職的林正裕首次畫畫就以壓克力彩繪創作出「菊島流放」抽象畫作，抒發心情，引人關注。

在嘉義市擔任小學志工團長的錢香吟，因為思念離世不久的91歲父親錢俊珩，在諶麗美指導下，畫下父女同框畫，取名「無盡的父愛」。錢香吟說，自小受到父親寵愛，連出嫁了父親仍把她當小女兒般每天虛寒問暖關愛，一邊畫一邊流淚把思念父親之情完全抒發出來，也讓人第一眼看到畫作彷彿就能感受到父女情深。

諶麗美表示，「浮世」兩字是人世、世間的意思 ，浮世三千是來自美國一名作家在電影幕光之城的台詞，「在這世界上我最喜歡三件東西，太陽、月亮還有你，早上喜歡太陽，晚上喜歡月亮，我永遠都喜歡你」，就是畫畫的人對作品全心全力投入愛戀心境。

諶麗美也說，希望藉由美哉書畫會，凝聚喜愛繪畫之同好，為普世人世間的浮世增添美好視覺享受，把優雅融入生活中，展覽不僅是一場藝術饗宴，更是一個感受人性故事與情感的窗口。「浮世三千」聯展展期即起至11月19日，每天早上9點至下午4點開放參觀，周日休館。

在嘉義市擔任小學志工團長的錢香吟，因為思念父親畫下父女同框畫，取名「無盡的父愛」。記者黃于凡／攝影
在嘉義市擔任小學志工團長的錢香吟，因為思念父親畫下父女同框畫，取名「無盡的父愛」。記者黃于凡／攝影
浮世三千美哉書畫會聯展即日起至21日在南華大學展出。記者黃于凡／攝影
浮世三千美哉書畫會聯展即日起至21日在南華大學展出。記者黃于凡／攝影
擔任公職的林正裕以壓克力畫作創作出「菊島流放」抽象畫作，引人關注。記者黃于凡／攝影
擔任公職的林正裕以壓克力畫作創作出「菊島流放」抽象畫作，引人關注。記者黃于凡／攝影
浮世三千美哉書畫會聯展老師諶麗美創作水墨畫作「必會顯露」，背後意涵深遠。記者黃于凡／攝影
浮世三千美哉書畫會聯展老師諶麗美創作水墨畫作「必會顯露」，背後意涵深遠。記者黃于凡／攝影

南華大學 嘉義 彩繪 畫作

延伸閱讀

鹿港武澤宮彩繪Q版王爺 小鎮風情藏於巷弄中

遊客自拍太專心慘遭「鵜鶘灌頂」嚇傻 動物園：沒危險性但牠嘴很臭

鬆弛感太絕！ROSÉ曬超狂螞蟻腰自拍 連「這東西」也照發 網讚：姊真的很REAL

基隆信義區詐騙案最多 俠盜獵車手彩繪上分局牆反詐騙

相關新聞

大陸秘境拍美照摔跤肋骨骨折 專業攝影師用意志力打包美照帶回台

知名嘉義縣專業攝影師楊仁教，本月初帶攝影器材、無人機，獨自飛到大陸，自駕車數千公里，到海拔逾3000公尺以上的新疆秘境拍...

美哉書畫會南華大學辦「浮世三千」聯展 空白畫框讓人創意自拍

有思念父親的女兒畫下父女同框畫流露「無盡父愛」；有退休老師畫下栩栩如生「吃蟹了」生活點滴；每一幅畫背後都有一段故事。「浮...

北港路開發懸宕 嘉市怨被邊緣化

嘉義市北港路兩側土地區段徵收拖延近20年，市府修訂開發方向，定位為輕軌TOD（大眾運輸導向發展）門戶，內政部都委會未採納...

雲縣綠能升壓站爭議 立委、縣府互批

雲林縣口湖反變電站自救會前天北上立法院陳情，立委劉建國和自救會質疑光電公司申請口湖鄉謝厝村興建升壓站程序違法，請監察院調...

南市女警強撐不適深夜值勤致流產 議員轟「職場霸凌」

台南市議員林燕祝今質詢指出，台南市某分局交通分隊苛刻同仁，多位員警長期受到不友善的待遇，還有女警懷孕向主管反應想要調整工...

舊嘉義菸葉廠活化一期升級工程啟動 形塑西區文化新基地

城市記憶嘉義舊菸葉廠將風華再現！下午市府舉行活化工程動工儀式，市長黃敏惠與來賓焚香祈福平安順利，一期升級工程預計明年4月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。