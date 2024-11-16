美哉書畫會南華大學辦「浮世三千」聯展 空白畫框讓人創意自拍

有思念父親的女兒畫下父女同框畫流露「無盡父愛」；有退休老師畫下栩栩如生「吃蟹了」生活點滴；每一幅畫背後都有一段故事。「浮世三千」美哉書畫會聯展特別提供空白畫框，讓人發揮創意自拍，即起至11月19日在嘉義縣南華大學中道樓1樓藝文空間展出51幅水墨油畫，老師諶麗美首創「引繩造景」教導學生作畫，吸引許多人參觀，南華大學校長高俊雄讚譽有加。

此次參展作品主要由12位成員組成，來自諶麗美老師在嘉義市救國團工筆彩繪課、嘉義市志工團長聯誼會壓克力彩繪班以及美哉畫室裡的學員，最年長者已經超過7旬，包括董娘、醫師娘、退休老師、研究生等各界人士，學習水墨、水彩、油畫、烙畫和壓克力畫等各種不同形式的畫作。擔任公職的林正裕首次畫畫就以壓克力彩繪創作出「菊島流放」抽象畫作，抒發心情，引人關注。

在嘉義市擔任小學志工團長的錢香吟，因為思念離世不久的91歲父親錢俊珩，在諶麗美指導下，畫下父女同框畫，取名「無盡的父愛」。錢香吟說，自小受到父親寵愛，連出嫁了父親仍把她當小女兒般每天虛寒問暖關愛，一邊畫一邊流淚把思念父親之情完全抒發出來，也讓人第一眼看到畫作彷彿就能感受到父女情深。

諶麗美表示，「浮世」兩字是人世、世間的意思 ，浮世三千是來自美國一名作家在電影幕光之城的台詞，「在這世界上我最喜歡三件東西，太陽、月亮還有你，早上喜歡太陽，晚上喜歡月亮，我永遠都喜歡你」，就是畫畫的人對作品全心全力投入愛戀心境。

諶麗美也說，希望藉由美哉書畫會，凝聚喜愛繪畫之同好，為普世人世間的浮世增添美好視覺享受，把優雅融入生活中，展覽不僅是一場藝術饗宴，更是一個感受人性故事與情感的窗口。「浮世三千」聯展展期即起至11月19日，每天早上9點至下午4點開放參觀，周日休館。