天兔颱風影響…嘉義從深夜到天明雨下不停 空品獲改善

天兔颱風持續減弱，還未登陸，嘉義縣市未籠罩暴風圈，受外圍環流影響，嘉義氣象站觀測，凌晨3點起雨下不停，風小雨勢不大，到上午8點，最大降雨量阿里山區累計只有24.5毫米，嘉市18.5毫米，降雨改善空氣品質，上午空品轉為普通等級。

今天周末，休假出遊日子，但受降雨濕冷天氣影響，早起運動人多的嘉義公園、樹木園空蕩冷清，因嘉義縣市未停班，上午連結嘉義縣市重要交通橋梁台18線軍輝橋改建完工典禮，以及在中央廣場舉辦的嘉義市移民節活動，搭帳篷照常舉行。

中央氣象署持續發布天兔颱風海上陸上颱風警報。氣象署說，輕度颱風天兔上午7點中心位置在高雄的南南西方約50公里之處，以每小時13公里速度，向東北進行。

天兔颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在台灣西南方近海，向東北移動，暴風圈接觸南部陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

環保局說，昨天環境風場轉東風，致台灣海峽產生背風渦旋，使桃園至嘉義地區汙染物無法有效擴散，累積明顯，空品差，上午橘燈下午紅燈，今天受颱風及外圍環流影響，環境風場仍為東風，西半部整體擴散條件差，但降雨影響，空品轉為普通等級。