雲縣綠能升壓站爭議 立委、縣府互批

雲林縣口湖反變電站自救會前天北上立法院陳情，立委劉建國和自救會質疑光電公司申請口湖鄉謝厝村興建升壓站程序違法，請監察院調查，要求雲林縣府撤照，縣府指已請能源署撤銷許可，譴責不實指控，捍衛公務員清譽。

口湖謝厝綠能升壓站抗爭不斷，最近被控違法復工。自救會由雲林縣議員蔡孟真陪同赴立院陳情，與立委劉建國開記者會，請監察院盡速介入調查，追究失職責任，撤銷違法核准文件。

劉建國等人認為，發電事業設置程序須先取得地方政府同意，經能源署核發籌設許可，過程須經多層監管，且對環境及社會影響合法合規，取得施工許可前須開說明會，但光電業者作為違背程序。

縣府回應，謝厝升壓站陳情超過2年，縣府始終與鄉親站在一起，力促能源署體恤民意重新審查、撤銷升壓站籌設許可及施工許可。一切堅定依法行政，並嚴正譴責有心人士不實指控。

縣府表示，7月委請立委丁學忠與能源署協調撤銷升壓站18MW（百萬瓦）展延，沒收保證金，希望能源署重新審查12MW部分，盼在司法定讞前，能源署勒令業者停工。縣府依據中央法令及函釋作業，有心人士卻將縣府扣上「失職」不實指控，積極與中央研商，有人卻扭曲事實、羅織罪名，抹殺縣府團隊努力，詆毀公務員清譽。

縣府說，中央推展綠能，但很多政策規範不明確，縣府依法發同意函，中央籌設許可也發了，在能源署核發施工許可前遇陳抗，縣府處境兩難，希望中央跟地方一致，不要讓縣府窒礙難行。