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北港路開發懸宕 嘉市怨被邊緣化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20年，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20年，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影

嘉義市北港路兩側土地區段徵收拖延近20年，市府修訂開發方向，定位為輕軌TOD（大眾運輸導向發展）門戶，內政部都委會未採納市府開發計畫，卻將嘉義縣書面建議納入會議紀錄，議員昨天上午質詢，批內政部聯手縣府要將嘉議市邊緣化，要求市府據理力爭；市長黃敏惠對此表達遺憾，強調開發計畫縣市互利共榮。

市府將北港路區段徵收開發計畫定位為城市向西擴展重要發展廊帶，以TOD為主軸，期末報告送內政部。但議員張秀華質詢指出，上月內政部都委會會議紀錄係採納縣府書面建議，納入高速公路交流道特定區檢討，不採納嘉市開發計畫。

張秀華說，中央與嘉縣都是民進黨執政，難道嫁女兒、娶媳婦也要嘉義縣同意？嘉義縣未派人參加，內政部卻採納書面建議，形同聯手縣府要將嘉市邊緣化，她要求都發處請立委協助據理力爭。

嘉義市長黃敏惠說，北港路區段徵收開發為整體區域發展，不斷開會討論推動西區大發展等計畫案，縣市間應互利共榮，但這次對內政部都委會的「會議紀錄」感到遺憾。

嘉義市都發處長許懷群說，嘉義市的開發計畫結合「三橫三縱三環」交通網絡及輕軌計畫，也將發展冷鏈物流、智慧運籌、永續木業、產業新創基地，會展、旅館、商業公辦及經貿會展中心，並納入社宅，全案會再向內政部爭取。

內政部 區段徵收 嘉義

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