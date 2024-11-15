南市女警強撐不適深夜值勤致流產 議員轟「職場霸凌」

台南市議員林燕祝今質詢指出，台南市某分局交通分隊苛刻同仁，多位員警長期受到不友善的待遇，還有女警懷孕向主管反應想要調整工作勤務沒有下文導致流產，「這不叫霸凌什麼是霸凌」；台南市警局長林國清表示已請督察室調查，若有不法絕對嚴懲。

林燕祝指出，任職於某分局交通分隊的女警，今年9月25日，女警的先生就告知單位主管，太太因為懷孕因素，希望調整上班工作時間與方式，但當時主管因分隊人力有點吃緊，一直沒有做處理，10月5日女警仍然強撐上完晚上7點至隔天早上7點的深夜勤務，直到10月6日，女警因業務過於繁忙身心已經不堪負荷，臨時請病假在家休息，安胎休養期間卻不幸流產，11月10日才回來上班。

林燕祝說，另有女警則是因為家有未滿一歲的新生兒需要哺乳，向同一主管請求微調上班勤務時間，不會因此影響分隊的業務運作，但該名主管卻以變相增加承接車禍案件的方式壓榨女警，女警最後請求人事室協助，才調至內勤。

林燕祝說，該分局交通分隊每人平均所受理的車禍案件數在台南排名前3，這位流產的女同仁身體狀況本來就不佳，但是工作態度非常盡責，根據憲法第153條規定，婦女兒童從事勞動者，應按其年齡及身體狀態，予以特別的保護。

且警政署也有函文要求各縣市警察機關，員警有特殊原因（如懷孕等）者得暫時轉調內勤工作，授權各服務單位主官，視實際狀況需要調整其勤務內容及工作項目，也不宜指派妊娠或哺乳期間的女性公務人員，於晚上10點至隔天早上6點的時間內工作。

她說，女警服外勤工作和男警一樣，同樣要深夜值勤，這樣對懷孕女警來說負擔太大，相較內勤處理業務，上下班正常比較能夠得到保障，她呼籲單位主管安排勤務時應以員警的身體狀況作為優先考量。

林燕祝還指有9位女警共同2個置物櫃，沒有備勤室，女警更衣須自行找空間，向主管反映竟回覆「自行想辦法」，令人非常生氣。妊娠、哺乳、更衣室等都是女警的權利，警局未營造性別平等空間，市長是否要處理。

市長黃偉哲表示，硬體的硬體解決，軟體的軟體解決，態度的部分行政解決。