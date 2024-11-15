舊嘉義菸葉廠活化一期升級工程啟動 形塑西區文化新基地

城市記憶嘉義舊菸葉廠將風華再現！下午市府舉行活化工程動工儀式，市長黃敏惠與來賓焚香祈福平安順利，一期升級工程預計明年4月完工，接著明後年編3億元進行二期工程，嘉菸將蛻變為文化創意綠意共存城市綠洲，提供市民休閒公共空間，未來串聯輕軌，成為雲嘉南設計人才創新平台。

黃敏惠說，一期升級工程工期135天、總經費1950萬元，明年4月完工，「「北松菸，南嘉菸」，舊嘉菸是嘉市工業遺產及集體記憶，除保留百年工業歷史文化，更要賦予它新活力與使命。從2020年調研、梳理歷史文化與設計規畫先期工程，如今活化工程啟動，完工結合展覽、導覽等活動，讓市民與遊客了解嘉市工業與設計文化，促進區域設計人才交流與發展，讓設計成為嘉市城市發展催化劑。

黃敏惠感謝議會支持，讓市政推動「新十大旗艦計畫」更順暢，舊嘉菸活化扮演西區大發展重要核心動能，透過建物活化增加城市機能與服務，帶動城區觀光商業繁榮。

文化局長謝育哲表示，去年進行「第十、十一號倉庫環境美化工程 (一期工程)」，工程涵蓋拆除十一號倉庫、製作自由路入口意象、舖設開放區域地坪硬鋪面或綠地，規畫停車區劃設停車格，進行開放區域美化圍籬施作，以區隔開放區域及未來二期工程工區範圍。

明後年編列3億元進行二期工程，範圍包含鍋爐室、複薰室、機械室、福利社、員工浴室、舊配電室及水塔等歷史建築進行修復再利用，並對周邊基地範圍進行景觀設計。