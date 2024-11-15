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台南旅展五星飯店餐券聯合促銷 住宿券下殺3折攬客

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南旅展今起3天推出五星飯店餐券聯合促銷、住宿券下殺3折等多項優惠。記者周宗禎／攝影
台南旅展今起3天推出五星飯店餐券聯合促銷、住宿券下殺3折等多項優惠。記者周宗禎／攝影

台南國際旅展今天起在歸仁大台南會展中心舉行3天，現場有台南9家五星品牌飯店餐券聯手促銷、星級飯店住宿券下殺3折等優惠，尤其日本官方地方政府來台促銷觀光，許多民眾把握機會搶優惠旅程。

副市長趙卿惠表示，台南舉辦旅展多年，觀光推動的非常好，目前已有870間民宿，去年觀光民宿創造產值已達128億。希望大台南國際旅展能夠增加台南與國際間觀光交流。「想去日本的人，可在這三天旅展找到優質優惠的方案，趁接下來的耶誕新年假期到日本旅遊」。

主辦單位表示，展場有台南五星飯店餐券、日本主題館、出國海外旅遊、台灣國旅等展區，還有台南旅行公會旅行社聯合主題館等多個展區。

今年標榜「集結最強旅遊品牌」台南大飯店、富信大飯店、禧榕軒大飯店、南科贊美、遠東香格里拉、大員皇冠、夏都城旅、安平雅樂軒、老爺行旅等聯合促銷餐券，最低下殺折扣2.6折起。

還有金鬱金香酒店集團「全台首賣六館聯合住宿券」，每張2800元，國旅連鎖旅館小鹿文娛集團、雲仙樂園、新竹小叮噹科學樂園等景點親子同遊，住宿券下殺最低3折。

台南旅行公會則號召飛騰、新光、遠達、東立等四家在地品牌旅行社推出「台南旅行公會主題館」提供「全面海外商品促銷」。今年日本觀光局JNTO、群馬縣水上町、仙台市、 宮城縣、名取市、山形市、米澤市、山形縣中央觀光株式會社、金澤市、茨城縣笠間市、千葉縣等專程來台宣傳秋冬日本賞櫻、踏雪等衝業績。

主辦單位還邀請喬瑞、心典旅遊、富悅、威順、皇牌、暢遊等多家旅行社推出歐洲多國遊程，吉帝旅遊主攻港澳，民眾能挑選到適合自己的遊程。

台南旅展今起3天推出五星飯店餐券聯合促銷、住宿券下殺3折等多項優惠。記者周宗禎／攝影
台南旅展今起3天推出五星飯店餐券聯合促銷、住宿券下殺3折等多項優惠。記者周宗禎／攝影
台南旅展今起3天推出五星飯店餐券聯合促銷、住宿券下殺3折等多項優惠。記者周宗禎／攝影
台南旅展今起3天推出五星飯店餐券聯合促銷、住宿券下殺3折等多項優惠。記者周宗禎／攝影
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