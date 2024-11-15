影／29支竹筒回娘家...累計突破300萬！仁德農會連19年愛心助家扶

台南仁德農會連19年捐員工零錢累積愛心竹筒，加上今天「愛心竹筒回娘家」的29支竹筒累計突破300萬元捐助家扶中心，同心展現長年愛心的成果。

農會員工、家政班婆婆媽媽參與剖竹筒送愛心，經清點裝滿竹筒零錢共7萬1526元，聽聞通膨對家扶造成不小影響，也紛紛掏出紅包捐贈共137個、27萬3000元。

農會響應家扶12月08日的「寒冬送暖」活動，加上青農、家政、高齡及四健會聯合義賣款3萬3400元，今天總計捐贈37萬7926元，累計19年愛心捐款達304萬餘元。

農會也舉辦「幸福農村計畫推廣教育三部門聯合成果展」。民國108年獲第一屆全國十大綠色照顧優良典範，列名全省前10名的優質農會，今年四健會作業組競賽更獲得全國冠軍，家政推廣事業獲農業部第三屆金推獎「家政績優」。

現場還有各家政班婦女提供手作工藝品、手作豆腐乳、蔭鳳梨、黃金泡菜、醬醃脆筍、幸福坊異國料理、多肉組合盆栽及肩頸紓壓送愛心等義賣，所得也捐家扶歲末寒冬計畫助學金。

農會總幹事曾佳哲表示，與家扶結緣民國95年，一則家扶兒考取大學無力上學新聞，讓家政班員開始認養「竹筒愛心撲滿」。他說，助貧集合一起做，才能發揮聚沙成塔更大效益，19年愈來愈多員工及青農加入，充分發揮銅板傳愛的精神。

曾佳哲每年率先捐1萬元紅包，理事長陳木發、常務監事蔡壬癸、秘書許天厚及秘書梁秀玲都響應，帶領員工及家政班員繼續認養竹筒，支持家扶。

陳木發說，當年是聽到需要幫助的故事才發起，那時規模金額並不多，但能持續19年非常不簡單。尤其曾佳哲接手後更發揚光大，年年創紀錄更不簡單。感謝全體員工通力合作。

家政班指導員劉秀珠表示，家政班長年陪伴婦女發揮優勢，建立自信，內容包含才藝教學、親職教育講座、舞蹈及產品研發等，婆婆媽媽們更是深具愛心，除最先的認養竹筒，主動推出紅包助學構想，近年來四健會成員及農事推廣班也陸續加入「您買，我捐」義賣愛心行列。

北台南家扶主任李桂平稱讚仁德農會團隊永續善行，更鼓勵夥伴參與，有家政班員說在市場做小生意，最能感受持續通膨影響，他邀請顧客一起做愛心，每支竹筒都有濃濃人情味，也將不顯眼的零錢堆砌成山，創造出銅板傳愛奇蹟，令人敬佩。

他說，25年前一個阿嬤帶沒了父母的孫子女住在中洲鐵路旁，破鐵皮屋，種絲瓜，很困難，家福幫助他們孩子能夠唸書，他們說要立志當警察。很感謝仁德農會這樣子持續多年，能幫助弱勢。