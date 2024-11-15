閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」 吸引民眾採買

雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足，館內另規畫食農教育與休憩空間，滿足消費者認識在地農產、消費及休憩需求，今試營運已吸引不少民眾採購。

虎尾鎮農會打造農民直銷站，今年初開幕以超市模式服務展售縣內及各地農會優質產品，業務蒸蒸日上，看中假日遊客採購農特產商機，西螺鎮農會在位於延平路的本會大樓旁，斥資1500萬元將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，雲林農物館占地近百坪，展售商品數百項，甚至也有生鮮、漁產、肉品等產品，可以滿足消費者需求，因為西螺假日遊客多，為讓外地遊客也能方便購物，農物館營運時間除農曆春節休息3天，其餘全年無休，營運時間從上午8時至下午4時30分。

廖錦富說，西螺稻米品質享譽全台，雲林農物館除展售商品，也有食農教育空間，介紹水稻的一生，讓民眾認識在地食材，現場也販售西螺特有的「大米冰淇淋」。

他表示，憑良心講，賣農產品要賺很多錢不太可能，可是優質農產品需要持續有人推廣，「我們不敢期待會有多大的收益 可是至少我們盡了農會人的一份責任。

雲林農物館即起試營運，將於11月30日開幕，當日參觀民眾可獲得館內商品禮券100元，並將釋出不定時優惠特賣，現場另有由雲林縣20鄉鎮市農特產入菜佳餚讓民眾品嘗。