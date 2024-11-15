快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

聽新聞
0:00 / 0:00

閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」 吸引民眾採買

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足，館內另規畫食農教育與休憩空間，滿足消費者認識在地農產、消費及休憩需求，今試營運已吸引不少民眾採購。

虎尾鎮農會打造農民直銷站，今年初開幕以超市模式服務展售縣內及各地農會優質產品，業務蒸蒸日上，看中假日遊客採購農特產商機，西螺鎮農會在位於延平路的本會大樓旁，斥資1500萬元將閒置舊穀倉打造為「雲林農物館」，現場不僅有雲林良品專區、西螺農會專區，雲林20鄉鎮市、外縣市農會的暢銷商品都能一站購足。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，雲林農物館占地近百坪，展售商品數百項，甚至也有生鮮、漁產、肉品等產品，可以滿足消費者需求，因為西螺假日遊客多，為讓外地遊客也能方便購物，農物館營運時間除農曆春節休息3天，其餘全年無休，營運時間從上午8時至下午4時30分。

廖錦富說，西螺稻米品質享譽全台，雲林農物館除展售商品，也有食農教育空間，介紹水稻的一生，讓民眾認識在地食材，現場也販售西螺特有的「大米冰淇淋」。

他表示，憑良心講，賣農產品要賺很多錢不太可能，可是優質農產品需要持續有人推廣，「我們不敢期待會有多大的收益 可是至少我們盡了農會人的一份責任。

雲林農物館即起試營運，將於11月30日開幕，當日參觀民眾可獲得館內商品禮券100元，並將釋出不定時優惠特賣，現場另有由雲林縣20鄉鎮市農特產入菜佳餚讓民眾品嘗。

雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足，西螺鎮農會總幹事廖錦富（右）、常務監事廖興發（左）邀請民眾多多採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足，西螺鎮農會總幹事廖錦富（右）、常務監事廖興發（左）邀請民眾多多採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農會的暢銷商品也能一站購足。記者陳雅玲／攝影

農會 雲林 食農教育

延伸閱讀

颱風影響減產 今年底新米上市價格恐調漲且漲幅不小

光電自救會批升壓站程序違法請監院調查失職 雲林縣府回應捍衛清譽

未獲許可提前施工 雲林民眾北上偕綠委控綠能業者

台南佳里農會推多項新開發芝麻產品 16日上市辦品嘗促銷

相關新聞

台南旅展五星飯店餐券聯合促銷 住宿券下殺3折攬客

大台南國際旅展今天起在歸仁大台南會展中心舉行3天，現場有台南9家五星品牌飯店餐券聯手促銷、星級飯店住宿券下殺3折等優惠，...

影／29支竹筒回娘家...累計突破300萬！仁德農會連19年愛心助家扶

台南仁德農會連19年捐員工零錢累積愛心竹筒，加上今天「愛心竹筒回娘家」的29支竹筒累計突破300萬元捐助家扶中心，同心展...

閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」 吸引民眾採買

雲林縣西螺鎮農會斥資1500多萬元，將閒置舊穀倉打造為近百坪大的「雲林農物館」，除展售縣內20鄉鎮市農特產品，全台各地農...

「台灣好行」菱波官田線今起1個月免費搭 還有好康看這裡

西拉雅國家風景區管理處宣布今天起到12月15日推出「台灣好行-菱波官田線」免費搭乘，憑乘車證明券或好行套票即可至官田遊客...

北港路區段徵收延宕近20年！議員批內政部聯手縣府將嘉市邊緣化

嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶，內政部都委會未同意採納市府開發計畫，將嘉縣...

台南捷運藍延線設15站延伸歸仁沙崙 3場公聽會聽取民意

台南捷運藍延線完成綜合規畫期末成果，交通局將於11月29日至12月4日分別在仁德區仁義里活動中心、關廟區山西宮會議室及歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。