「台灣好行」菱波官田線今起1個月免費搭 還有好康看這裡

西拉雅國家風景區管理處宣布今天起到12月15日推出「台灣好行-菱波官田線」免費搭乘，憑乘車證明券或好行套票即可至官田遊客中心耶誕樹抽禮物，送完為止。

管理處希望大家到台南玩，不一定非到市區不可，搭火車到隆田火車站，轉乘「台灣好行-菱波官田線」，能一路玩珊瑚潭烏山頭水庫、嘉南大圳及八田與一紀念園區，沿途還可欣賞菱角田，更可在大草原官田遊客中心休憩停留野餐。

遊客也可在尖山埤渡假村及山上花園水道博物館等景點玩上一整天，深刻體驗豐富的人文歷史與當地特產。喜歡騎乘自行車的可沿「菱波官田線」單車路線，漫遊「菱角之鄉」官田的獨特美景與人文特色。

管理處表示，「菱波官田線」、「關子嶺線」的超值套票優惠到30日，喜歡騎自行車的可參加「5 COOL大圳之路100K」自行車騎乘認證活動。「西拉雅趣飛車」賽事24日將在走馬瀨農場隆重登場，還有滿額抽好禮活動，有機會抽中日本大阪來回機票與曾文水庫遊艇年票。活動詳情在管理處網站或臉書粉絲專頁查詢。