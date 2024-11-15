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北港路區段徵收延宕近20年！議員批內政部聯手縣府將嘉市邊緣化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市北港路區段徵收延宕近20年，議員張秀華（右）質詢都發處長許懷群。 記者魯永明／翻攝
嘉市北港路區段徵收延宕近20年，議員張秀華（右）質詢都發處長許懷群。 記者魯永明／翻攝

嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶，內政部都委會未同意採納市府開發計畫，將嘉縣2項書面建議納入，議員上午質詢，批內政部聯手縣府要將嘉市邊緣化，要求市府據理力爭；市長黃敏惠對此表達遺憾，強調開發計畫縣市互利共榮。

市府將北港路區段徵收開發計畫，修訂定位為城市向西擴展重要發展廊帶，以大眾運輸導向發展（TOD）為主軸，產業發展為主計畫調整，期末報告送內政部。議員張秀華質詢，上月內政部都委會會議紀錄，將縣府書面建議照單全收，包括納入高速公路交流道特定區檢討，詳述個案變更理由，未同意嘉市開發計畫。

張秀華不滿說，中央與嘉縣都是民進黨執政，難道嫁女兒、娶媳婦也要嘉縣同意嗎？嘉縣未派人參加，內政部採納其書面建議，形同聯手縣府要將嘉市邊緣化，她要求都發處長許懷群請立委協助，向內政部據理力爭，早日通過區段徵收案開發。

黃敏惠說，嘉市定位服務城市，縣市互利共榮，北港路區段徵收開發計畫為整體區域發展，推動西區大發展、十大旗艦計畫，成為台灣新都心，計畫案不斷開會討論，對內政部都委會會議紀錄感到遺憾，過去有召開縣市都委會聯席會，市府會務實認真推動，請支持市府。

都發處長許懷群說，他對內政部會議紀錄感到遺憾，會議紀錄不合理也無法理解，開發計畫合乎公益及必要性，結合交通網路「三橫三縱三環」及輕軌計畫，發展冷鏈物流、智慧運籌、永續木業、產業新創基地，會展、旅館、商業公辦及經貿會展中心，納入社宅受內政部肯定，會再向內政部據理力爭。

嘉市北港路區段徵收延宕近20年，議員張秀華（右）質詢市長黃敏惠。 記者魯永明／翻攝
嘉市北港路區段徵收延宕近20年，議員張秀華（右）質詢市長黃敏惠。 記者魯永明／翻攝
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影
嘉義市北港路兩側土地區段徵收案，拖延近20，市府修訂開發定位為輕軌TOD門戶。 記者魯永明／攝影

內政部 北港 區段徵收

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