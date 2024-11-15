台南捷運藍延線設15站延伸歸仁沙崙 3場公聽會聽取民意

台南捷運藍延線完成綜合規畫期末成果，交通局將於11月29日至12月4日分別在仁德區仁義里活動中心、關廟區山西宮會議室及歸仁區歸仁里活動中心召開3場公聽會，向地方說明規畫內容及蒐集沿線居民意見。

市長黃偉哲表示，捷運藍延線和藍線是密不可分，更是串聯府城、沙崙的重要路線，而且藍延線及規畫中的深綠線將構成台南科技產業的十字路網，對未來發展影響相當深遠，藍延線可行性研究已提報交通部轉行政院審議，市府為加速藍延線進度，同步啟動綜合規畫作業。

交通局局長王銘德表示，捷運藍延線採與藍線、深綠線相同的高架單軌系統，全線長度15.09公里，共設置15座車站及1座機廠，路線銜接第一期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城，規畫由藍線B01站(大橋)往返藍延線BK08站(關廟國中)的關廟線及由藍延線BK01站(家樂福)往返BH07站(沙崙綠能科學城)的高鐵線，可提供南關線居民通學、通勤及高鐵乘客往返市區的優質運輸服務。

王銘德表示，捷運建設為台南重大交通公共建設，交通局除審慎、務實辦理規劃作業之外，更重視沿線市民的聲音與意見，以完善可行性研究內容，歡迎關心捷運建設的市民朋友踴躍參加說明會提供建議，交通局將納入評估檢討規劃成果，以利後續提報中央審議爭取核定。