光電自救會批升壓站程序違法請監院調查失職 雲林縣府回應捍衛清譽

雲林縣口湖反變電站自救會昨天北上立法院陳情，立委劉建國和自救會質疑光電公司申請口湖鄉謝厝村興建升壓站程序違法，呼籲監察院介入調查，要求雲林縣府撤照，雲林縣府也回應籲請能源署撤銷許可，並譴責不實指控，以捍衛公務員清譽。

口湖謝厝綠能升壓站抗爭連連，被迫停工，最近又復工被指控違法復工。自救會昨在雲林縣議員蔡孟真陪同赴立院陳情，並與立委劉建國召開記者會，呼籲監察院盡速介入調查，追究失職責任，並撤銷違法核准文件。

劉建國等人認為，發電事業設置程序須先取得地方政府的同意函，並經能源署核發籌設許可，過程須經多層監管，且對環境及社會影響的合法合規，取得施工許可前也須召開地方說明會，但光電業者作為明顯違背程序。

對此，雲林縣府回應指出，謝厝升壓站陳情超過2年，縣府始終與鄉親站在一起，並力促能源署體恤民意重新審查、撤銷升壓站籌設許可及施工許可。縣府將堅定捍衛所有依法行政、認真做事的公務人員，並嚴正譴責有心人士的不實指控。

縣府表示，今年7月間已委請立委丁學忠與能源署協調撤銷該升壓站18MW展延並沒收保證金，同時也希望能源署能重新審查12MW的部分，並盼在司法定讞前，能源署應勒令業者停工。

縣府指出，縣府依據中央法令及函釋作業，有心人士卻將縣府扣上所謂「失職」的不實指控，且縣府已積極與中央商討，對有人扭曲事實，羅織罪名，抹煞縣府團隊的努力，詆毀公務人員清譽，縣府予以譴責。