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雲林幣2.0上市 新版介面、功能、支付優化
雲林縣府昨發表升級版雲林幣2.0，自2021年推出雲林幣以來，至今已累積近9萬名會員廣受好評，因應數位趨勢推出全新2.0上線，對平台的介面、功能、支付完成優化與擴充，使用將更順暢。
發表會由縣長張麗善、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍、悠遊卡公司董事長林志盈、點點全球執行長謝瑞庭共同主持，台東、南投、彰化、嘉義市府也派員參加，共同見證2.0版雲林幣問世。
張麗善說，為讓雲林幣更多元、包容，再推出全新2.0上線並宣告平台介面、功能、支付均已完成優化與擴充作業，將帶給大家更順暢及智慧的使用體驗。
縣府計畫處長李明岳說，雲林幣App2.0版本除保留原有數位圖書證、租借循環杯、健康步道等人氣功能，更新增健康計步、停車繳費、看影片、小遊戲等項目，擴大平台使用範圍及豐富性。
介面強化使用者視覺及操作體驗；支付整合多元支付服務，只要特約店家開通服務，民眾就能使用信用卡、行動支付工具，讓消費流程更順暢，已有近1萬人完成會員移轉，近80間店家選擇繼續合作成為特約店家。
張麗善說，正與悠遊卡公司規畫以先消費後回饋做法，運用在社福、公共自行車回饋等合作機制，打造更加多元的雲林幣。
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