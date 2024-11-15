台南新市容獎回饋倍增 建商推案卡關

新市區緊鄰南科的重劃區建案不斷推出，近來有建商計畫推出3棟大樓建案約上千戶，議員指建商陳情抱怨區公所將容積獎勵回饋「坐地漲價」翻倍，要求訂定統一標準，若有不合理卡案應移送檢調；區公所說明是考量對環境衝擊大，市府說未來要有通盤性規範。

市議員蔡麗青昨質詢時指出，原台南市5區和永康區都有規範容積獎勵，以每平方公尺30元計算，但有建商陳情在新市推出大樓建案，新市區公所提出以支付回饋金由公所綠美化，但每平方公尺由30多元漲60元，回饋金從450萬元增加到800多萬元，造成建案卡關。

新市區長潭乃澄說，新市區道路很小，公共設施不完善，增加汙水處理量及停車衝擊，建商在新和重劃區內約1公頃多土地要推3棟大樓，考量環境承載力，回饋金用來維護環境、停車位及道路設施等，會納入公庫，依預算法處理。

都發局說明，對申請容積移轉的都市設計審議已訂有審議原則，以降低周邊環境影響。現行的公益性措施，以公共設施綠美化、環境清潔維護、都市景觀改善、公共服務設施等為優先。

都發局也正辦理「台南市政府都市計畫容積移轉審查許可要點」修訂，將規定容積移轉增加移入容積部分應有一定比率以折繳代金方式辦理，作為後續提供公共設施開闢等環境改善的經費。

市長黃偉哲說，容積獎勵回饋會以通盤性方向擬定規範，依法行政，長期作法是回歸都委會專案審查。