聽新聞
0:00 / 0:00
台南新市容獎回饋倍增 建商推案卡關
新市區緊鄰南科的重劃區建案不斷推出，近來有建商計畫推出3棟大樓建案約上千戶，議員指建商陳情抱怨區公所將容積獎勵回饋「坐地漲價」翻倍，要求訂定統一標準，若有不合理卡案應移送檢調；區公所說明是考量對環境衝擊大，市府說未來要有通盤性規範。
市議員蔡麗青昨質詢時指出，原台南市5區和永康區都有規範容積獎勵，以每平方公尺30元計算，但有建商陳情在新市推出大樓建案，新市區公所提出以支付回饋金由公所綠美化，但每平方公尺由30多元漲60元，回饋金從450萬元增加到800多萬元，造成建案卡關。
新市區長潭乃澄說，新市區道路很小，公共設施不完善，增加汙水處理量及停車衝擊，建商在新和重劃區內約1公頃多土地要推3棟大樓，考量環境承載力，回饋金用來維護環境、停車位及道路設施等，會納入公庫，依預算法處理。
都發局說明，對申請容積移轉的都市設計審議已訂有審議原則，以降低周邊環境影響。現行的公益性措施，以公共設施綠美化、環境清潔維護、都市景觀改善、公共服務設施等為優先。
都發局也正辦理「台南市政府都市計畫容積移轉審查許可要點」修訂，將規定容積移轉增加移入容積部分應有一定比率以折繳代金方式辦理，作為後續提供公共設施開闢等環境改善的經費。
市長黃偉哲說，容積獎勵回饋會以通盤性方向擬定規範，依法行政，長期作法是回歸都委會專案審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言