台南外送員電動車租費補助 只3人申請

為鼓勵外送員加入減碳行列，台南今年首創在空品不良季提供電動車月租費補助，每月最高800元，10月上路只3人申請，目前正進入空品不良季，議員質詢要求市府檢討原因，並研商擴大補助對象，市府允檢討並加強與兩大外送平台合作。

台南是六都中最早加碼補助外送員購買電動機車，環保局再投入150萬元，今年10月1日至12月31日期間，針對外送員推出月租費補助，依最高接單數月份申請，每月300元至800元，每輛最多可申請3個月，鼓勵外送員使用電動機車。

議員蔡宗豪昨質詢，市府推出外送員電動車月租費補助，迄今才3人申請，應思考是補助不吸引人，還是有其他原因，並研議開放補助，淨零碳排應不分群族。

林姓外送員說，對騎油車的人來說，不會為了補助而換車，畢竟電動車購車成本不低，且保養、維修等費用，都比一般油車來得貴，電動車需更換電池，外送途中可能要繞路找交換站，對外送員而言，時間就是金錢。

市長黃偉哲說，立意良善的政策少人申請，要檢討是不容易申請，還是對補助政策不知道，會和兩大外送平台合作，鼓勵外送員申請。

環保局說，南市約有9000名外送員，約2000名使用電動機車，今年機車汰舊換新補助外送員方案，針對高行駛里程外送員族群加碼補助3000元，申請條件由原先需符合前一年度接單1000件，改為接單100件即可申請，提升外送員汰換意願。