光電升壓站「偷跑」 雲林口湖人告到立院

雲林縣民昨北上立法院陳情，指控睿日光電於口湖鄉設升壓站，未經許可竟提前施工。他們要求撤銷違法的地方同意函及經濟部許可、追究官員失職，依法懲處。

抗議民眾由民進黨立委劉建國偕同縣議員蔡孟真，以及口湖反變電站自救會、口湖反風車自救會舉行記者會。謝厝村民組成的口湖鄉反變電自救會指出，睿日光電升壓站選址鄰近淨水場，縣府已要求業者在未取得地方共識前先停工，但上周五又有重機具進場。

劉建國說，發電事業應先須取得地方政府同意函、經濟部核發「籌設許可」，在取得施工許可前，企業須於設置地點舉行地方說明會，讓居民知情並參與。但睿日光電卻違背上述程序，顯露嚴重失職與黑幕重重。

劉建國說，變電所對當地村民是巨大壓力，為何興建變電所時，民眾完全沒有訊息？劉也質疑經濟部能源署既然認為應該嚴謹審查，為何民眾陳情後，經濟部還在隔天補了施工許可給業者？

蔡孟真說，雲林縣府在前年1月26日明確要求睿日光電取得地主同意書、土地容許使用證明及補充說明會資料，才可獲得同意函，但縣府竟在資料不全下，提前於當年3月11日核准此函。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，該案是地方政府先同意，完備後才送中央，他們有行文雲林縣府，此案若程序不正義，會依規辦理。