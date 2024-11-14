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跨域藝術！「浪居帶‧未來方舟」打造雲嘉嘉營生態方舟

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
創樂子生活學苑與當地居民創作的《媒材永續-共創雲山海之聲》。雲林文化觀光 處提供
創樂子生活學苑與當地居民創作的《媒材永續-共創雲山海之聲》。雲林文化觀光 處提供

邁入第五年的「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市四縣市聯合舉辦，成為近年來台灣跨域藝術的重要指標大展。今年雲林展區以「浪居帶‧未來方舟」為主題，帶來藝術環境共生的新視角。

策展人邱俊達老師攜手台西藝術協會理事長丁仁桐、日本藝術家杉原信幸，與12組來自海內外的藝術家聚焦於環境生態議題，以當代藝術詮釋「共生」與「連結」的概念，吸引大批藝文愛好者前來共襄盛舉。

「未來方舟」計畫延續去年「浪居帶」主題，從生態環境的角度出發，並以「連結」與「共生」作為主要策展概念，切分為「邊界連結—停泊地」、「讓居連結—學習」與「未來連結—航行」三個子題，分別設置三大主題展場。

展覽結合去年工作坊和論壇的基礎成果，透過青年藝術家、學術界與藝文團隊的合作，呈現多元共創的雲林當代藝術風貌。

在雲林展區中，「潮間帶」成為貫穿全場的核心意象-潮起潮落不僅塑造海岸，也模糊了界限，讓衝突與包容共存、侵蝕中滋養新的生態系。

結合邱俊達老師「灣岸藝術未來學（Futures of Bay In-between Art）」的長期思考，探討在抵抗與競奪之外，如何以一種「讓居」的「倫理-美學（ethical-aes-thetics）」，重新定義與構思人與自然之共生共存的想像與行動。

展覽特別邀請到日本藝術家杉原信幸，於台西歷史建築「海口庄藝廊」展出其代表作品《海口波浪方舟—串吊蚵的光巢》，杉原將台西漁村日常景象與文化記憶融入作品，運用蚵殼等在地材料打造象徵未來的「方舟」，呈現人與自然的深層連結。

另一件由丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得的創作《夢想高飛》，將漁業使用的浮球、繩索、木材等廢棄物回收再利用，創造出反思海洋垃圾問題的裝置藝術；林正偉《冬季的雲林》，則以11月時來台渡冬的候鳥小辮鴴為對象，利用循環材料創作，將物件、物種與人們重新串連。

此次展覽展期自即日起至11月24日，為所有愛好藝術與關心環境的朋友們打造了一場視覺盛宴，邀請大家一起來探討藝術與生態共存的未來藍圖。

雲林展區「浪居帶‧未來方舟」，展出地點：雲林文化觀光處展覽館1-2樓；參展藝術家/團體12組：丁仁桐、王怡婷、吳炯韋、吳宗保、李怡志、林正偉、周暉凱、杉原信幸、倪祥、詹秋得、許程崴製作舞團、陳雁蓉。

杉原信幸與麥寮國中同學共同創作的《海口波浪方舟-串吊蚵的光巢》。雲林文化觀光處提供
杉原信幸與麥寮國中同學共同創作的《海口波浪方舟-串吊蚵的光巢》。雲林文化觀光處提供
「雲嘉嘉營視覺藝術連線」開幕，各界藝文人士熱情參與。雲林文化觀光處提供
「雲嘉嘉營視覺藝術連線」開幕，各界藝文人士熱情參與。雲林文化觀光處提供

生態 舞團 藝術家 裝置藝術 觀光 雲林

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