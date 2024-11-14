大和機構拍公益微電影邁入第5年 金馬、金鐘演員擔綱主演

大和建設機構致力拍攝公益微電影多年，今年選出「未曾遠去」、「農村CEO」2部特優作品，分別由金馬最佳男配角陳慕義與金鐘最佳男配角李李仁等人主演；微電影今舉行開鏡儀式，預計明年4月在台茂上映。

大和建設機構出品的公益微電影均由董事長何溪明獨資贊助，起心動念與成長歷程有關。他表示，小時候父親欠債，一家人從南部搬到北部謀生，從半工半讀完成學業後到白手起家做生意，一路上也遇到不少貴人，貴人包括師長或工作遇到的長輩，有時一句鼓勵的話，讓他更確定目標，少走許多冤枉路，因此一直想要回饋社會。

2020年，何溪明遇到一名醫學院的學生，該名學生成績優異，但家庭條件不足，讀到2年級就因經濟問題面臨中輟難關，難過到哭出聲；何溪明獲悉，主動資助該生讀書相關費用，最後該生以全校第一名成績畢業。他有感故事立志，因此催生第一屆公益微電影作品「最美麗的風景」。

大和建設機構公益微電影邁入第5屆，作品「未曾遠去」描述一名癌症末期的單親爸爸希望兒子考上國立大學，兒子也很爭氣的拿下6所國立大學入學資格。後來，爸爸因病過世，兒子靠著獎學金和外界資助順利救度，也把多餘的善款捐出來，給其他弱勢學生使用。

演員陳慕義看過劇本，指這類型的故事台灣不會特別少，但大和建設很不錯，願意做這樣的事情，「現在的企業本來就應該多做這樣的事情」。他在劇中飾演爸爸，雖然不清楚別人會怎麼揣摩腳色，但他的方式就是會想辦法讓自己變成劇本裡的人。

「農村CEO」則是講述農家子弟求學歷程，全家為了長子志遠讀書，年邁父親強忍病痛下田，母親挨家挨戶屆米，姊姊也半工半讀分擔家計，後來志遠出社會創業歷經多次震盪，但最終都化險為夷。導演吳宗翰表示自己小時候在農村長大，會努力把農村景象刻劃進電影。