台南紅蔥頭遇風災收成差 林俊憲會勘盼盡速補助
颱風康芮襲台影響台南濱海地區農作物收成狀況，其中占全台產量逾9成的紅蔥頭產業受災損害嚴重，民進黨立委林俊憲今天安排相關單位會勘，要求盡速核撥補助款項。
出席農糧署代表指出，相關作業已進行中，針對民代及農民反映事項，將帶回進一步研商，積極配合辦理。
林俊憲表示，台南紅蔥頭產量占全台9成以上，風災豪雨造成田間水分太多，紅蔥頭泡水受損無法繼續生長，農民遭受損失，嚴重區域可收成產量僅剩約3成，生計受影響。
林俊憲說，在爭取將紅蔥頭列入災損補助後，地方區公所已收集相關數據，希望資料彙整後，盡快完成回報作業，而農糧署也應盡快撥款，減輕農民負擔。
民進黨台南市議員蔡麗青表示，農民原本開心準備收成，卻因氣候影響造成災損，更有不少農民因為不了解相關補助政策，導致不知如何處理，後續除了協助農民進行災損申請，也希望農糧署盡速撥款，助農民度過難關。
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