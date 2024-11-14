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感謝對弱勢的無私奉獻 南市議會頒發4個社福團體慰問金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會議長邱莉莉頒發慰問金給社福團體。記者吳淑玲／攝影
台南市議會議長邱莉莉頒發慰問金給社福團體。記者吳淑玲／攝影

感謝社福團體對弱勢群體的照顧與協助，台南市議會議長邱莉莉率跨黨派議員頒發慰問金給社團法人小太陽關愛協會、台南市愛盼望社區關懷協會、社團法人台南市癲癇之友協會及社團法人台南市聽障體育運動協會等4個社福團體。

邱莉莉表示，有很多無私奉獻的社福團體，不論是關懷偏鄉兒童與家庭，還是關心身心障礙者的福祉，都在日復一日、年復一年的努力中，為社會帶來無比的重要貢獻。他們用愛與關懷，改變了許多人的生活，也讓大眾看見了社會的溫暖與希望。

邱莉莉指出，今日出席的社福團體各以不同方式，為弱勢群體提供實質的幫助，小太陽關愛協會為楠西區唯一的兒童少年社區關懷據點，長期關心並照顧當地有需求的兒少；台南市愛盼望社區關懷協會無私奉獻於白河地區偏鄉，為當地的兒少及老人群體提供必要的關懷與服務；台南市癲癇之友協會致力於為癲癇患者提供所需的協助，並積極推動社會對癲癇的正確認識；台南市聽障體育運動協會則以幫助聽障朋友參與體育活動為使命，並為身心障礙者爭取更多的權益與支持。

邱莉莉說，台南市議會略盡微薄之力，頒發這四個單位慰問金，感謝他們長期的辛勤付出，不僅是對他們過去努力的肯定，也希望能藉此鼓勵更多的社會團體和市民朋友，積極投入公益事業，關心弱勢族群，為社會注入更多的正能量。

今日出席的社福團體代表包括社團法人小太陽關愛協會理事長張慧芳、台南市愛盼望社區關懷協會理事長潘正文、社團法人台南市癲癇之友協會理事張雅君、社團法人台南市聽障體育運動協會理事長陳治年，以及長期支持愛盼望社區關懷協會的台南菁英扶輪社薛旭峰社長等。

台南市議會議長邱莉莉頒發慰問金給社福團體。記者吳淑玲／攝影
台南市議會議長邱莉莉頒發慰問金給社福團體。記者吳淑玲／攝影
台南市議會議長邱莉莉頒發慰問金給社福團體。記者吳淑玲／攝影
台南市議會議長邱莉莉頒發慰問金給社福團體。記者吳淑玲／攝影

台南 邱莉莉

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