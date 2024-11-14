一日兩團 日本滋賀縣議員、鹿兒島阿久根市長拜會黃偉哲

來台南參加國際旅展開幕式的台南友誼市滋賀縣河村浩史議員，以及跟善化區互為姊妹市的鹿兒島縣阿久根市長訪問團，今天下午拜會台南市長黃偉哲，日台城市間頻繁的實質互動，讓台日友好的情誼更為加溫。

台南市跟滋賀縣在去年歡慶締盟滿10周年，去年12月市長黃偉哲造訪滋賀縣，雙方並在11月簽訂自行車觀光交流協定，今年台南400，該縣除了參與台灣燈會開幕、古都馬拉松外，緊接著月底即將舉辦的台南400馬拉松，也有滋賀縣選手報名參加，顯示雙方互動緊密。

黃偉哲感謝滋賀縣每年在大台南國際旅展共襄盛舉，希望透過旅展的推介，也讓更多台南市民認識滋賀縣的風光。

黃偉哲也請河村議員代向因故提前返國而不克前來會面的有村國俊議長致意，並感謝滋賀縣議會歷任議長、議員長期以來對於兩縣市交流的鼎力支持，未來也盼在滋賀縣議會的協助下，雙方建立更密切的交流，特別是雙邊教育旅行，也希望有機會能促成。

鹿兒島縣的阿久根市在2018年跟善化區結為姊妹市，市長西平良將率當地鶴翔高校、三笠中學校、阿久根中學校的師生來訪，除拜會善化區公所外，更與國立善化高中師生交流，黃偉哲下午會見西平市長及日本同學們，針對區公所積極推動國際交流，以及台日年輕世代透過教育交流而增進友好，表達高度的肯定與支持。