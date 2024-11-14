每周上2節課月領8萬是「薪水小偷」？ 南市教育產業工會槓議員

台南市議員蔡育輝指控教師工會幹部每周只上2至4節課，卻月領8萬多元是「薪水小偷」，在議會提案「工會幹部不得減授課拿會務假」，獲過半數議員連署；台南市產業總工會、台南市教育產業工會反彈，今天前往議會發表聲明並拜會黨團，控蔡育輝誤導視聽，恣意打壓工會，將嚴重影響南市教育的正向發展。

南市產總及南教產工會南理事長陳葦芸、創會理事長許又仁今天赴南市議會發表聲明，並拜會南市議會3黨黨團推動簽訂教師團體協約，強調工會會務假是法定權利。

陳葦芸說，蔡育輝指控「薪水小偷」的說法，令人氣憤，他們是老師也是工會幹部，深知教育問題何在，會員有將近9000人，日常要招募會員、瞭解會員問題，但不能影響教師授課，工會幹部只能早晚一校一校的與會員溝通，南市有公私私學校500多校，走訪學校教師不需要時間？要協助教育局推動教育政策，也要監督，辦理這些會務，難道不需要時間？

今天站出來向社會和議會釐清對會務假問題的誤解，並推動與各校簽訂團體協約，讓教育現場的勞動關係正向發展。

南教產表示，蔡育輝的意圖一旦落實，南市將成為全台第一個因立法機關打壓工會活動，而觸犯工會法第35條構成「雇主不當勞動行為」的縣市。蔡育輝長期擔任職業工會重要幹部，不會不知道工會經營的困難，這樣恣意打壓工會活動令人費解。

許又仁也批評蔡育輝不僅曲解監察院的糾正意旨，而且也違背他先前不反對教師工會自主管理的承諾。