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台南市立兒童圖書館邀大師伊東豐雄打造 建築外觀曝光
知名度不亞於安藤忠雄的日本建築大師「伊東豐雄」，將為台南打造「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」，伊東豊雄今下午再度拜會台南市長黃偉哲，親自介紹設計理念，強調建築與自然的和諧共鳴，也期望兒童圖書館未來能成為安南區新地標。
文化局表示，「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」斥資2.24億經費，基地面積約1.6公頃，圖書館建築面積達2710平方公尺，超過800坪，預計明年發包動工，可望在2027年完工啟用，為安南區文教與觀光帶來嶄新契機。
黃偉哲表示，隨著安南區人口不斷增長，民眾對文教設施的需求也日益強烈，經過綜合評估後，選擇草湖寮公園作為新市立兒童圖書館的建設地點，相信該座圖書館可成為市民理想中的親子休閒與學習場所，結合公園多元化功能，提供民眾最舒適的閱讀與放鬆環境。
伊東豊雄指出，市立兒童圖書館設計以環狀造型，象徵聚會與共融，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，面向公園和商業區，營造鬧中取靜的氛圍，讓人們能在城市中享受寧靜時光，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。
文化局也說，市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館邀集普立茲克建築獎得主伊東豊雄，以及台灣建築師李文勝共同打造，圖書館不僅是知識的殿堂，也規畫遊戲之丘與草坪廣場等，為兒童提供德、智、體、群、美等各方面成長空間，完工後可望成為文化與觀光新亮點，並吸引國內外旅客參觀，進一步帶動地方觀光與文化創意產業發展。
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