台南市立兒童圖書館邀大師伊東豐雄打造 建築外觀曝光

知名度不亞於安藤忠雄的日本建築大師「伊東豐雄」，將為台南打造「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」，伊東豊雄今下午再度拜會台南市長黃偉哲，親自介紹設計理念，強調建築與自然的和諧共鳴，也期望兒童圖書館未來能成為安南區新地標。

文化局表示，「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」斥資2.24億經費，基地面積約1.6公頃，圖書館建築面積達2710平方公尺，超過800坪，預計明年發包動工，可望在2027年完工啟用，為安南區文教與觀光帶來嶄新契機。

黃偉哲表示，隨著安南區人口不斷增長，民眾對文教設施的需求也日益強烈，經過綜合評估後，選擇草湖寮公園作為新市立兒童圖書館的建設地點，相信該座圖書館可成為市民理想中的親子休閒與學習場所，結合公園多元化功能，提供民眾最舒適的閱讀與放鬆環境。

伊東豊雄指出，市立兒童圖書館設計以環狀造型，象徵聚會與共融，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，面向公園和商業區，營造鬧中取靜的氛圍，讓人們能在城市中享受寧靜時光，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。