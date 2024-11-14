快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市立兒童圖書館邀大師伊東豐雄打造 建築外觀曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館將斥資2.24億經費，外觀以環狀造型設計，象徵聚會與共融。圖為建築外觀示意圖。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館將斥資2.24億經費，外觀以環狀造型設計，象徵聚會與共融。圖為建築外觀示意圖。圖／文化局提供

知名度不亞於安藤忠雄的日本建築大師「伊東豐雄」，將為台南打造「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」，伊東豊雄今下午再度拜會台南市長黃偉哲，親自介紹設計理念，強調建築與自然的和諧共鳴，也期望兒童圖書館未來能成為安南區新地標。

文化局表示，「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」斥資2.24億經費，基地面積約1.6公頃，圖書館建築面積達2710平方公尺，超過800坪，預計明年發包動工，可望在2027年完工啟用，為安南區文教與觀光帶來嶄新契機。

黃偉哲表示，隨著安南區人口不斷增長，民眾對文教設施的需求也日益強烈，經過綜合評估後，選擇草湖寮公園作為新市立兒童圖書館的建設地點，相信該座圖書館可成為市民理想中的親子休閒與學習場所，結合公園多元化功能，提供民眾最舒適的閱讀與放鬆環境。

伊東豊雄指出，市立兒童圖書館設計以環狀造型，象徵聚會與共融，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，面向公園和商業區，營造鬧中取靜的氛圍，讓人們能在城市中享受寧靜時光，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。

文化局也說，市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館邀集普立茲克建築獎得主伊東豊雄，以及台灣建築師李文勝共同打造，圖書館不僅是知識的殿堂，也規畫遊戲之丘與草坪廣場等，為兒童提供德、智、體、群、美等各方面成長空間，完工後可望成為文化與觀光新亮點，並吸引國內外旅客參觀，進一步帶動地方觀光與文化創意產業發展。

台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館設計以環狀造型，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。圖為示意圖。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館設計以環狀造型，並規畫親子戶外閱讀區和遊戲空間，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。圖為示意圖。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館邀集普立茲克建築獎得主伊東豊雄（中），以及台灣建築師李文勝共同打造，設計團隊今下午再度拜訪市長黃偉哲（左），闡述設計理念。圖／文化局提供
台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館邀集普立茲克建築獎得主伊東豊雄（中），以及台灣建築師李文勝共同打造，設計團隊今下午再度拜訪市長黃偉哲（左），闡述設計理念。圖／文化局提供

伊東豊雄 圖書館 安藤忠雄 黃偉哲

延伸閱讀

台南11月17日辦動保市集 黃偉哲盼多關注浪浪認養

容積獎勵建商被「凹蠻」？黃偉哲：容獎如魔戒應取消

南市首創秋冬空汙期補助外送員電動車月租費 只3人申請

日本陸軍台南偕行社鶯啼地板警示闖入 12月整修完工

相關新聞

每周上2節課月領8萬是「薪水小偷」？ 南市教育產業工會槓議員

台南市議員蔡育輝指控教師工會幹部每周只上2至4節課，卻月領8萬多元是「薪水小偷」，在議會提案「工會幹部不得減授課拿會務假...

感謝對弱勢的無私奉獻 南市議會頒發4個社福團體慰問金

感謝社福團體對弱勢群體的照顧與協助，台南市議會議長邱莉莉率跨黨派議員頒發慰問金給社團法人小太陽關愛協會、台南市愛盼望社區...

一日兩團 日本滋賀縣議員、鹿兒島阿久根市長拜會黃偉哲

來台南參加國際旅展開幕式的台南友誼市滋賀縣河村浩史議員，以及跟善化區互為姊妹市的鹿兒島縣阿久根市長訪問團，今天下午拜會台...

台南市立兒童圖書館邀大師伊東豐雄打造 建築外觀曝光

知名度不亞於安藤忠雄的日本建築大師「伊東豐雄」，將為台南打造「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」，伊東豊雄今下午再度...

雲林幣升級2.0版今上架 提供更多元、便利的消費使用

為讓雲林縣府發行的「雲林幣」使用更順暢、更智慧，縣府今天發表升級版雲林幣2.0，自2021年推出雲林幣以來，透過獎勵機制...

蘇丹紅再爆發…土地公也憂心 林內九芎福德宮志工手工磨胡椒粉

蘇丹紅事件復發，消費大眾人心惶惶，雲林縣屬查緝熱區，林內鄉九芎村福德宮，最近奉土地公指示推動食安，預定本周六結合雲林中藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。