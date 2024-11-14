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雲林幣升級2.0版今上架 提供更多元、便利的消費使用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府推出的雲林幣再升級，今天推出2.0版上線，讓雲林未來的消費買賣更多元、更便利。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出的雲林幣再升級，今天推出2.0版上線，讓雲林未來的消費買賣更多元、更便利。記者蔡維斌／攝影

為讓雲林縣府發行的「雲林幣」使用更順暢、更智慧，縣府今天發表升級版雲林幣2.0，自2021年推出雲林幣以來，透過獎勵機制打造府、商、民友好互動，為店家增加營收，至今已累積近9萬名會員廣受好評，因應數位趨勢今天推出全新2.0上線，對平台的介面、功能、支付完成優化與擴充，使用將更順暢。

今天發表會由縣長張麗善、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍、悠遊卡公司董事長林志盈、點點全球執行長謝瑞庭共同主持，台東、南投、彰化、嘉義市政府也派員參加，共同見證2.0版雲林幣問世。

張麗善指出，雲林縣府2021年推出「雲林幣扭一下」數位縣民平台APP，藉由獎勵機制，鼓勵民眾參與雲林幣折抵消費，增加店家營收，廣受好評，如今已累積近9萬名會員，各鄉鎮店家也踴躍參與，為讓雲林幣更多元、包容，因應數位趨勢並擴大應用範圍，再推出「全新2.0上線」並宣告平台「介面」、「功能」、「支付」均已完成優化與擴充作業，將帶給大家更加順暢及智慧的使用體驗。

計畫處長李明岳表示，升級的雲林幣APP2.0版本，除保留原有數位圖書證、租借循環杯、健康步道…等人氣功能，更新增健康計步、停車繳費、看影片、小遊戲…等項目，擴大平台使用範圍及豐富性。

「介面」則改以簡約風設計並凸顯重點功能，強化使用者視覺及操作體驗；「支付」方面原先僅能使用雲林幣折抵消費，差額還要再以現金來補齊，現在則整合多元支付服務，只要特約店家開通服務，民眾就能使用信用卡、行動支付工具，讓消費流程更加順暢，實現地方數位轉型願景。

他說，目前為止已有近1萬人完成會員移轉，近80間店家選擇繼續合作成為特約店家，共同為成就雲林數位化而努力。

張麗善也說，除在系統層面改變，目前正與悠遊卡公司合作規畫以先消費後回饋的創新做法，運用在社會福利、公共自行車回饋等合作機制，打造更加多元、包容的雲林幣，歡迎各界共同響應。

雲林幣2.0版本已上架，將請用戶至應用程式商店進行更新。如有使用問題，歡迎洽詢Facebook粉絲專頁「雲林幣扭一下」，將由工作小組協助排解問題。

雲林縣府推出的雲林幣再升級，今天推出2.0版上線，讓雲林未來的消費買賣更多元、更便利。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出的雲林幣再升級，今天推出2.0版上線，讓雲林未來的消費買賣更多元、更便利。記者蔡維斌／攝影

張麗善 雲林

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