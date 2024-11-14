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蘇丹紅再爆發…土地公也憂心 林內九芎福德宮志工手工磨胡椒粉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
林內鄉九芎福德宮志工團也忙著包裝自行研磨的胡椒粉，本周六將免費送給所有來拜土地公的民眾呷平安。記者蔡維斌／攝影
林內鄉九芎福德宮志工團也忙著包裝自行研磨的胡椒粉，本周六將免費送給所有來拜土地公的民眾呷平安。記者蔡維斌／攝影

蘇丹紅事件復發，消費大眾人心惶惶，雲林縣屬查緝熱區，林內鄉九芎村福德宮，最近奉土地公指示推動食安，預定本周六結合雲林中藥商業公會開辦一場胡椒粉研磨呷平安活動，將提供胡椒粒及傳統「研磨船」，免費讓民眾體驗磨粉呷平安。

林內鄉九芎村福德宮主委宋新發指出，近來，蘇丹紅食安問題叢生，土地公為守護信徒健康，最近降旨指示委員會要發送安全的食材，於是動員志工親以手工研磨胡椒粒，要求每個人必須一粒粒細心研磨，不可添加任何香料「健康胡椒自己磨」。

宋新發說，近來大家對政府一再查獲蘇丹紅影響食安感到恐懼，廟方與雲林縣中束商業公會合作，本月16日上午九點起，邀大家一起和土地公動手DIY研磨胡椒，每人還可獲贈一瓶土地公加持的純胡椒粉，限量500份，送完為止。

今天記者會，廟方邀請雲林中藥商業公會到場，教九芎國小學生體驗手工胡椒粉研磨，校長林郁展指出，這是很棒的體驗學習，讓孩子認識胡椒粉的由來及功效，難得的是透過傳統中藥研磨工具（藥船），了解早期中藥材是如何研磨成粉狀，寓教於樂。

學生將胡粒倒入藥船，用雙手推動滾輪，約20分鐘胡椒粒即變成粉狀，現場椒香撲鼻，孩子都說比家裡的胡椒粉具有獨特天然香氣，他們把自己研磨的胡椒粉帶回家給媽媽煮晚餐用。

記者會場香氣四溢，不少路過村民「聞香下馬」，從斗六來的「阿惠」說，她是土地公虔誠信徒，從斗六來九芎福德宮參拜，巧遇廟方將舉辦胡椒粉研磨DIY，她也參加提前體驗，還獲贈一瓶加持過的純天然「土地公牌」胡椒粉，沒想到土地公也顧食安、呷健康、保平安。

雲林中藥商業公會理事劉錦生表示，只要合格的中藥商都有販售各種純天然自行研磨的胡椒粉，不論白或黑胡椒只是早、晚採收的區別，絕無添加任何香料，感謝神明為食安見證，提醒大家只要到安全的商店購買就不用擔心蘇丹紅。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

林內鄉九芎福德宮志工媽媽也忙著包裝自行研磨的胡椒粉，本周六將免費送給所有來拜土地公的民眾呷平安。記者蔡維斌／攝影
林內鄉九芎福德宮志工媽媽也忙著包裝自行研磨的胡椒粉，本周六將免費送給所有來拜土地公的民眾呷平安。記者蔡維斌／攝影
林內鄉九芎福德宮志工媽媽也忙著包裝自行研磨的胡椒粉，本周六將免費送給所有來拜土地公的民眾呷平安。記者蔡維斌／攝影
林內鄉九芎福德宮志工媽媽也忙著包裝自行研磨的胡椒粉，本周六將免費送給所有來拜土地公的民眾呷平安。記者蔡維斌／攝影
九芎國小的小朋友在中藥商業公會人員指導下，首度體驗傳統中藥行使用的藥船進行胡椒粉研磨，大家覺得很有趣，也磨得滿場胡椒香。記者蔡維斌／攝影
九芎國小的小朋友在中藥商業公會人員指導下，首度體驗傳統中藥行使用的藥船進行胡椒粉研磨，大家覺得很有趣，也磨得滿場胡椒香。記者蔡維斌／攝影
九芎國小的小朋友在中藥商業公會人員指導下，首度體驗傳統中藥行使用的藥船進行胡椒粉研磨，大家覺得很有趣，也磨得滿場胡椒香。記者蔡維斌／攝影
九芎國小的小朋友在中藥商業公會人員指導下，首度體驗傳統中藥行使用的藥船進行胡椒粉研磨，大家覺得很有趣，也磨得滿場胡椒香。記者蔡維斌／攝影

土地公 胡椒粉 蘇丹紅

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