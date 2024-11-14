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嘉市補助凍精凍卵 保留育齡癌友生育機會

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義市今年推出「育齡癌友好孕補助計畫」，已幫1男、1女癌友凍精、凍卵，保存生育機會。嘉義市政府衛生局表示，設籍嘉義市，經醫師診斷且評估適合凍卵、凍精者都可申請。

衛生局今天發布新聞稿說，嘉義市2021年15歲到49歲罹患常見癌症人數152人，當生育年齡罹患癌症，化學治療或放射治療可能損害生殖器官及細胞，導致失去生育能力，如果能先凍卵、凍精保存，可在抗癌時仍保有生育選擇權。

衛生局長廖育瑋說，女性補助取卵療程費及第1年保管費新台幣3萬5000元，男性補助取精療程費及第1年保管費8000元，截至10月底已協助33歲女子及37歲男子癌友接受凍卵、凍精療程。

廖育瑋表示，育齡癌友經化療、放療可能增加不孕風險，如果治療前冷凍保存健康完好的生殖細胞，就能幫年輕癌友積極抗癌時仍保有生育希望。

廖育瑋說，凍精、凍卵須在許可人工生殖機構執行，嘉義市有嘉義基督教醫院及嘉安婦幼中心，考量癌友治療便利性，凍精、凍卵療程不限制在嘉義市的人工生殖機構，都可申請補助。

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