秋冬季節阿里山隙頂雲海大景 國內外遊客：超漂亮

阿里山隙頂二延平今晨出現雲海大景，吸引國內外遊客到二延平步道觀雲平台看美景；嘉縣府文觀局表示，這裡可以一次將雲海、夕陽、茶園、步道盡收眼底，不論何時造訪，總能看見不同絕景。

喜愛攝影的衛福部嘉義醫院護理師黃淑美今天凌晨上網看二延平步道即時影像，見到雲海滿滿，一個人摸黑開車上山，到二延平步道觀雲平台看美景、拍美景。

黃淑美告訴中央社記者，今天早上阿里山拍到了雲海大景，還遇到一對外國情侶，她告訴他們真幸運能看到滿滿雲海，他們也一直說超漂亮。

文觀局指出，位於嘉義縣番路鄉的「二延平步道」是攝影界非常推崇的追雲海聖地，現在正是秋冬雲海季，時常吸引攝影愛好者駐足。

二延平步道入口位於阿里山公路（台18線）52.8K處，海拔約1150公尺，沿途竹林、奇石、茶園等不同風光，是觀雲海、雲瀑、夕陽的聖地，觀景台（觀雲平台）可遠眺嘉南平原、八掌溪，將山水盡收眼底。