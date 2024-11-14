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大學畢28歲男工作不定 參加勞動部職訓成月薪8萬工程師

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
楊勝傑大學畢28歲仍工作不定，參加勞動部職訓成月薪8萬工程師。圖／雲嘉南分署提供
楊勝傑大學畢28歲仍工作不定，參加勞動部職訓成月薪8萬工程師。圖／雲嘉南分署提供

大學就讀運動健康管理系的楊勝傑，志願役退伍後發現運動產業發展侷限，找其他工作卻苦無專長，朋友建議參加職訓課程，經勞動部雲嘉南分署9個月電腦繪圖訓練後幾天，就受聘任產品設計工程師，今年28歲終於成功翻轉職涯，薪水一年內升到80K。

楊勝傑今天將自身經驗分享給對於職涯還感到迷惘的人，鼓勵善用勞動部職訓資源，為自己開創不同的職涯視野。

楊勝傑大學期間兼任游泳教練，深感運動產業工時長，薪水不穩定，畢業後職涯難以規畫，便加入陸軍志願役，服役三年後決定退役，不想回到運動產業卻也找不到更好的工作。雲嘉南分署結訓朋友介報名「電腦輔助機械繪圖」職前班，半年840小時結訓後不到一周就找到工作。

「完全沒經驗也能快速上手。」楊勝傑表示，過往求學完全和機械繪圖無關，但職訓課程基礎理論講解搭配完整實作訓練，即便非本科系，只要認真學習都能快速累積職能，而且不僅免學費，青年身分還能申請學習獎勵金，減輕待業受訓經濟負擔。

楊勝傑說，他不僅超快找到工作，職訓所學更是能輕鬆面對工作所需，為更精進電腦繪圖職能，還利用周末參加雲嘉南分署電腦繪圖在職班，三個月受訓後更成功轉職到科技業系統公司。

分署長劉邦棟表示，為提升民眾產業競爭力，每年定期自辦各類職前及在職訓練，視參訓學員身分及課程類型，補助參訓學員50%至全額的訓練費用。

今年第3期自辦在職訓練受理報名至22日截，將開辦33班、計657個預訓名額，符合凱米、山陀兒、康芮颱風認定災區學員，若檢具受災者相關佐證，將可申請免負擔訓練費用，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)查詢，或撥06-6985945轉1099洽詢。豐

楊勝傑大學畢28歲仍工作不定，參加勞動部職訓成月薪8萬工程師。圖／雲嘉南分署提供
楊勝傑大學畢28歲仍工作不定，參加勞動部職訓成月薪8萬工程師。圖／雲嘉南分署提供
大學畢28歲仍工作不定，參加勞動部職訓成月薪8萬工程師。圖／雲嘉南分署提供
大學畢28歲仍工作不定，參加勞動部職訓成月薪8萬工程師。圖／雲嘉南分署提供

勞動部 職涯

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