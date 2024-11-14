台南11月17日辦動保市集 黃偉哲盼多關注浪浪認養

台南市動物防疫保護處將於17日在善化糖廠舉辦動保市集，台南市長黃偉哲今天與動保大使林怡廷（牙牙）一起為活動宣傳，允續推廣寵物友善措施，也盼民眾關心遊蕩動物認養議題。

台南市動物防疫保護處上午在永華市政中心舉辦「台南400－府城動保蛻變與進步系列活動」記者會，邀請民視新聞主播劉方慈主持，並由黃偉哲與林怡廷引導經訓練犬隻表演「狗狗撿回收物」、「狗狗算數學」等趣味項目，宣傳17日舉行的「我愛毛孩從心開始」動保市集。

黃偉哲致詞表示，台南市自遊蕩動物TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、釋放）措施實施後，對毛小孩生命保障也更多，為了不造成過度繁殖，相對應配套就是要節育，同時能有安全安置處所，並鼓勵認養，讓浪浪能夠找到新主人與新家。

黃偉哲指出，市府積極設置寵物公園及寵物友善措施，希望在全市37個行政區都能設立，讓寵物及飼主有優質活動空間，推動台南市成為毛小孩友善城市。

台南市動保處提供資料指出，17日在善化糖廠舉辦動保市集，除了有寵物闖關趣味競賽、寵物健檢，並設有動保宣傳區、認養專區、疫苗施打服務區，更融合農村再生示範社區展示及府城特色美食，民眾可在輕鬆市集氛圍享受購物樂趣，並接觸動物保護重要知識。