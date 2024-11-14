容積獎勵建商被「凹蠻」？黃偉哲：容獎如魔戒應取消

緊鄰南科，台南市新市區新和重劃區建案不斷推出，近來有建商計畫推出3棟大樓建案約上千戶，議員指建商陳情，新市區公所「坐地漲價」，將容積獎勵從450萬元喊到800多萬元，要求訂定統一標準，若有「凹蠻」建商卡案，就移送檢調；新市區公所說是因評估3棟大樓對環境的衝擊，所有經費都會納入公庫。

市長黃偉哲則說，最近有很多案子都和容積率和容積轉移有關，但這就像是「魔戒」，市府未來要有通盤性的規範，不要讓外界覺得是和廠商協議，尤其現在區公所是公務機關，市府要介入，未來要有通盤性規範。

議員蔡麗青在自由質詢時指出，原台南市5區和永康區都有規範容積獎勵，以每平方公尺30元計算，但有建商陳情要在新市推出大樓建案，新市區公所提出公益性回饋 ，包括關懷訪查專車、救災橡皮艇、火災住警器共488萬元，但因不是都發局認同的公益性，但當地又無公園可認養，改支付回饋金由公所綠美化，原本每平方公尺33元，但區公所以物價不同漲價到60元，回饋金從450萬元暴漲到800多萬元，造成建案卡關。

都發局長徐中強說，容移獎勵從百分之30提升到百分40，原則以環境美綠化為原則，也有很多替代的方式，屬於公益性的回饋都可以，但不鼓勵用收現金的方式，不過尊重公所和業者的認定。副祕書長殷世煕說，只要能夠達到公益性就可以協調，建商也可以找地方認養。

蔡麗青說，請市府給陳情人協助的辦法，不要為了不停漲價的回饋金案子就卡住，往後若有業者被脅迫找麻煩，覺得市政府有「凹蠻」就立即送檢調站。

新市區長潭乃澄表示，主要是新市區道路很小，公共設施不完善，增加汙水處理量及停車衝擊，建商在新和重劃區內約1公頃多土地要推出3棟大樓，每棟有26層樓，地下4層，將近1千多戶，考量環境承載力，從每平方公尺40元提高到60元，會用來維護環境、停車位及道路設施等，全部都會納入公庫，依預算法處理。

潭乃澄說，3年前曾有建商推出1棟大樓建案，當是訂出每平方公尺40元，現在建商是3棟大樓在同一區塊裡，訂每平方公尺60元是希望未來減少公部門的支出，3、5年後建商就離開，環境還是市府要維護，回饋約800萬，目前進度是都審會請建商和公所協商，以往建商要先繳回饋金，都審會才會通過。

黃偉哲說，針對容積獎勵回饋，會以通盤性方向擬定規範，依法行政，長期作法最好要拿掉，回歸都委會專案審查，當地環境能夠蓋多少建案多少棟大樓，回歸專案，若蓋3棟大樓太擁擠為何還給獎勵容積？

都發局說，對申請容積移轉的都市設計審議已訂有相對應的審議原則（如退縮建築、開放法定空地供公眾使用、停車數量設置規定等），以降低周邊環境影響。現行的公益性措施，以公共設施綠美化、環境清潔維護、都市景觀改善、都市公共服務設施等用途之實質性標的物為優先。