容積獎勵建商被「凹蠻」？黃偉哲：容獎如魔戒應取消
緊鄰南科，台南市新市區新和重劃區建案不斷推出，近來有建商計畫推出3棟大樓建案約上千戶，議員指建商陳情，新市區公所「坐地漲價」，將容積獎勵從450萬元喊到800多萬元，要求訂定統一標準，若有「凹蠻」建商卡案，就移送檢調；新市區公所說是因評估3棟大樓對環境的衝擊，所有經費都會納入公庫。
市長黃偉哲則說，最近有很多案子都和容積率和容積轉移有關，但這就像是「魔戒」，市府未來要有通盤性的規範，不要讓外界覺得是和廠商協議，尤其現在區公所是公務機關，市府要介入，未來要有通盤性規範。
議員蔡麗青在自由質詢時指出，原台南市5區和永康區都有規範容積獎勵，以每平方公尺30元計算，但有建商陳情要在新市推出大樓建案，新市區公所提出公益性回饋 ，包括關懷訪查專車、救災橡皮艇、火災住警器共488萬元，但因不是都發局認同的公益性，但當地又無公園可認養，改支付回饋金由公所綠美化，原本每平方公尺33元，但區公所以物價不同漲價到60元，回饋金從450萬元暴漲到800多萬元，造成建案卡關。
都發局長徐中強說，容移獎勵從百分之30提升到百分40，原則以環境美綠化為原則，也有很多替代的方式，屬於公益性的回饋都可以，但不鼓勵用收現金的方式，不過尊重公所和業者的認定。副祕書長殷世煕說，只要能夠達到公益性就可以協調，建商也可以找地方認養。
蔡麗青說，請市府給陳情人協助的辦法，不要為了不停漲價的回饋金案子就卡住，往後若有業者被脅迫找麻煩，覺得市政府有「凹蠻」就立即送檢調站。
新市區長潭乃澄表示，主要是新市區道路很小，公共設施不完善，增加汙水處理量及停車衝擊，建商在新和重劃區內約1公頃多土地要推出3棟大樓，每棟有26層樓，地下4層，將近1千多戶，考量環境承載力，從每平方公尺40元提高到60元，會用來維護環境、停車位及道路設施等，全部都會納入公庫，依預算法處理。
潭乃澄說，3年前曾有建商推出1棟大樓建案，當是訂出每平方公尺40元，現在建商是3棟大樓在同一區塊裡，訂每平方公尺60元是希望未來減少公部門的支出，3、5年後建商就離開，環境還是市府要維護，回饋約800萬，目前進度是都審會請建商和公所協商，以往建商要先繳回饋金，都審會才會通過。
黃偉哲說，針對容積獎勵回饋，會以通盤性方向擬定規範，依法行政，長期作法最好要拿掉，回歸都委會專案審查，當地環境能夠蓋多少建案多少棟大樓，回歸專案，若蓋3棟大樓太擁擠為何還給獎勵容積？
都發局說，對申請容積移轉的都市設計審議已訂有相對應的審議原則（如退縮建築、開放法定空地供公眾使用、停車數量設置規定等），以降低周邊環境影響。現行的公益性措施，以公共設施綠美化、環境清潔維護、都市景觀改善、都市公共服務設施等用途之實質性標的物為優先。
都發局也正辦理「台南市政府都市計畫容積移轉審查許可要點」修訂，將規定容積移轉增加移入容積部分應有一定比例以折繳代金方式辦理，以作為後續提供公共設施開闢等環境改善的經費，以符合公益性及正當性。
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