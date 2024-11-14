台南府城米街廣安宮建醮大典 明起連續3天交通疏導管制

府城王宮港米街廣安宮辦理「甲辰年三朝祈安建醮大典」，明天0時起至17日24時止連續3天，在忠義路與海安路間民族路段申請路權舉辦祭祀活動，台南市警二分局提醒，請用路人提前改道，避免車多壅塞。

市警二分局指出，米街廣安宮申請路權範圍計有12條道路，大部分皆在廟宇周邊道路，主要道路為西門路段及民族路段，另民眾假日喜歡造訪的新美街、赤崁街、赤崁東街、郡緯街等，皆有路段申請路權，雖未封路。警方呼籲，用路人行經該些路段減速慢行，或避開上述路段。

警方表示，西門路與民族路皆為中西區重要聯外道路，且古蹟名勝、美食小吃林立，建議民眾避開上述時間及路段，另欲前往民族路的民眾，可改由行駛府前、民生、中正及成功路等路段，避免耽誤行程。

警方呼籲，駕駛人行經該路段時，請配合減速慢行或提前改道，勿任意違規停車，並遵守指揮疏導；同時也請參與活動民眾遵守交通規則，勿隨意穿越馬路或占用車道，以確保交通安全與順暢。