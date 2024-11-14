台南佳里農會推多項新開發芝麻產品 16日上市辦品嘗促銷

台南市佳里區農會發展多樣化精緻農特產品，今天推出芝麻花生酥糖、芝麻醬等全新產品，後天16日在佳里公園舉辦「蕭壠胡麻香」產業文化活動，上市新產品與新包裝麻油。當天有800份含胡麻香腸、胡麻甜甜圈、麻油雞米糕、胡麻冰淇淋及胡麻寶寶氣球免費發送給參觀民眾試吃。

佳里地區胡麻栽培面積約110公頃，每年8、9月初白露前後種植，90天後約11月進入採收期，採收，每公頃產量1500到2000公斤，佳里農會收購加工製成胡麻油、胡麻糖、胡麻脆餅、胡麻醬、胡麻粉等系列產品。

16日佳里公園舉辦的活動，除發表上市麻油新包裝，還有在地青農及商圈農產品展售、機關聯展、社團音樂、魔術及川劇表演、親子氣球及胡麻雪Q餅親子DIY活動，現場準備了800份產品免費品嘗。

農會總幹事楊豐賓表示，農會保證所有胡麻產品都是在地小農生產，北部消費者常有一種迷思，認為品質好的麻油等相關產品價格一定較高，雖然佳里農會價格並沒有像北部都會區類似產品售價那麼高，但保證一分錢一分貨品質絕對更優異。活動當天除多樣農產品促銷展售，邀請各地民眾來體驗佳里胡麻產業特色。