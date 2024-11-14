假牙補助年齡未下修、TPASS月票CP值低 嘉議員要求擴大照顧老人

嘉義市老人假牙補助年齡未下修，敬老卡限制多，TPASS通勤月票台鐵車站少，上午議員質詢，指假牙補助預算執行額少，要求下修到65歲，開放敬老卡搭計程車，增加TPASS月票台鐵車站數；社會處長李思賢說，牙醫診所量能不足；交通處長許啟明說，TPASS月票正由嘉縣府主導協調中。

議員林煒軒質詢，8月市府將假牙補助從80歲調整下修到78歲，雖進步，但真照顧最需要老人嗎？嘉市65歲以上老人4萬9634人，全口無牙多達5600人，今年裝假牙預算3995萬元，至今使用不到一半，代表資源未充分運用。

他主張比照多數縣市將假牙補助年齡門檻降至65歲，幫助牙齒缺損的長者，補助對象順序應依缺牙率及假牙種類劃分，針對全口、半口或局部缺牙分級，有效分配資源，讓最需要的長者受益。

林煒軒議員說，TPASS通勤月票，嘉市399元台鐵站點只有大林到南靖站，CP值不如台南、雲林站點多，要求擴大站點；議員王浩質詢，敬老卡限制多，應開放老人搭小黃出外活動，另增加高鐵嘉義車站連絡公車BRT假日車班。