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南市首創秋冬空汙期補助外送員電動車月租費 只3人申請
為鼓勵外送員加入減碳行列，台南市今年首創在空品不良季期間提供電動車月租費補助，每月最高800元，但至今只有3人申請，目前正進入空品不良季，議員質詢指要求市府檢討是補助不吸引人或有其他原因，並研商擴大補助對象，市府允檢討並加強與兩大外送平台合作。
台南是6都中最早加碼補助外送員購買電動機車，並考量到外送員工作習性，環保局在秋冬空汙季節再投入150萬元自今年10月1日至12月31日期間，針對外送員族群推出月租費補助，依最高接單數月份申請，每月300元至800元，每輛最多可申請3個月，鼓勵外送員使用電動機車。
議員蔡宗豪上午自由質詢詢問，市府推出外送員電動車月租費補助，迄今有多少人申請？環保局長許仁澤回答只有3人；蔡宗豪說，只有3人申請，應思考是補助不吸引人，還是有其他原因，既然已編列150萬元，是否可思考開放給其他族群，淨零碳排應不分群族。
市長黃偉哲說，立意良善的政策少人申請，要檢討是政策不容易申請，還是對補助不知道，會和兩大外送平台合作，鼓勵外送員來申請。
環保局說，目前兩大外送平台在南市約有9000名外送員，其中約2000名使用電動機車，為鼓勵外送員加入減碳行列，今年機車汰舊換新補助外送員方案，針對高行駛里程外送員族群加碼補助3000元，申請條件由原先需符合前一年度需完成接單1000件的條件，改為完成接單100件即可申請，藉此提升外送員汰換意願。相關補助辦法詳見「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」。
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