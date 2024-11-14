北港行人庇護島變「奪命島」？公所澄清：只有傷無人亡

雲林縣北港鎮公所最近沿著市區和台19線多個交叉路口，新建多處大型行人庇護島，不料才剛完工就接連發生多起騎士摔車事件，甚至傳出有人傷重不治，引起各方撻伐並要求改善，經鎮公所查證並澄清，確認傳聞有人意外死亡實為誤傳。

雲林縣北港鎮最近在民主路、大同路等多處路口，陸續完成大型的行人庇護島，因面積很大幾乎占據原有路口，致往來車輛不便，甚至完工不到兩個多月，機車意外頻傳，網友責罵聲浪四起，雲林縣長張麗善本月11日會同相關單位及副議長蔡咏鍀會勘，決定縮減部分庇護島，改善路口交通。

庇護島事件引發熱議以來，除傳出除有人摔傷，更有網友PO出一名騎機車婦女誤闖庇護島摔車的影片，之後就傳出有人在庇護島摔成重傷不治，消息甚囂塵上，日前會勘庇護島「造成傷亡」再成焦點。

由於民主路口的庇護島面積確實很大，原有機車道也與庇護島接連相通，致不少機車常常誤闖上島，但有網友則認為這是習慣問題，只要加強警示，一段時間適應就好，但有更多人認為庇護島實在太大了，應要縮小，更不能占用原有機車道，造成人車搶道。

由於議論不斷，加上傷亡傳聞多，經媒體向警方查證，確認這段時間在庇護島附近有紀錄的意外事故，只有受傷並沒有亡故。北港鎮公所查證後也對外澄清，死亡意外純屬誤傳。不過，公所已與設計的顧問公司決定在明年元宵節前全面完成庇護島改善。