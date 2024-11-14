快訊

到大陸出差買「中國原廠手機」買哪支？網推這廠牌：CP值高且划算

影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

川普曾放話要驅逐出境！哈利王子備戰出逃 砸1.5億買葡萄牙豪宅

聽新聞
0:00 / 0:00

北港行人庇護島變「奪命島」？公所澄清：只有傷無人亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港鎮民主路口偌大的行人護島，路口大幅緊縮，改變原有路口的行車習慣，致事故頻傳，地方強烈要求改善。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮民主路口偌大的行人護島，路口大幅緊縮，改變原有路口的行車習慣，致事故頻傳，地方強烈要求改善。記者蔡維斌／攝影

雲林北港鎮公所最近沿著市區和台19線多個交叉路口，新建多處大型行人庇護島，不料才剛完工就接連發生多起騎士摔車事件，甚至傳出有人傷重不治，引起各方撻伐並要求改善，經鎮公所查證並澄清，確認傳聞有人意外死亡實為誤傳。

雲林縣北港鎮最近在民主路、大同路等多處路口，陸續完成大型的行人庇護島，因面積很大幾乎占據原有路口，致往來車輛不便，甚至完工不到兩個多月，機車意外頻傳，網友責罵聲浪四起，雲林縣長張麗善本月11日會同相關單位及副議長蔡咏鍀會勘，決定縮減部分庇護島，改善路口交通。

庇護島事件引發熱議以來，除傳出除有人摔傷，更有網友PO出一名騎機車婦女誤闖庇護島摔車的影片，之後就傳出有人在庇護島摔成重傷不治，消息甚囂塵上，日前會勘庇護島「造成傷亡」再成焦點。

由於民主路口的庇護島面積確實很大，原有機車道也與庇護島接連相通，致不少機車常常誤闖上島，但有網友則認為這是習慣問題，只要加強警示，一段時間適應就好，但有更多人認為庇護島實在太大了，應要縮小，更不能占用原有機車道，造成人車搶道。

由於議論不斷，加上傷亡傳聞多，經媒體向警方查證，確認這段時間在庇護島附近有紀錄的意外事故，只有受傷並沒有亡故。北港鎮公所查證後也對外澄清，死亡意外純屬誤傳。不過，公所已與設計的顧問公司決定在明年元宵節前全面完成庇護島改善。

庇護島與原有機車道相連，致常有機車直接騎上庇護島，反而造成島上行人安全堪虞。記者蔡維斌／攝影
庇護島與原有機車道相連，致常有機車直接騎上庇護島，反而造成島上行人安全堪虞。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所轉傳群組對話，澄清庇護島事故只有人受傷並沒有死亡案件。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮公所轉傳群組對話，澄清庇護島事故只有人受傷並沒有死亡案件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮路口偌大的行人護島，使路口大幅緊縮，改變原有路口的行車習慣，加上顏色與路面顏色接近且夜間照明不足，致事故頻傳。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮路口偌大的行人護島，使路口大幅緊縮，改變原有路口的行車習慣，加上顏色與路面顏色接近且夜間照明不足，致事故頻傳。記者蔡維斌／攝影
北港庇護島的顏色與原有路面顏色接近且夜間照明不足，即便有畫上警示線但仍有不少機車誤闖或碰撞摔傷。記者蔡維斌／攝影
北港庇護島的顏色與原有路面顏色接近且夜間照明不足，即便有畫上警示線但仍有不少機車誤闖或碰撞摔傷。記者蔡維斌／攝影

北港 行人 車道 雲林

延伸閱讀

電動車火燒搶救困難 北港90歲陳錫修捐百萬裝備添利器

台中賓士女自撞庇護島...建設局：下周進場施工加強

影／台中賓士女「西瓜切」一轉騎上行人庇護島 警分局：本月已兩起

【重磅快評】施俊吉被拔官 台灣金聯會是下一個台鹽？

相關新聞

北港行人庇護島變「奪命島」？公所澄清：只有傷無人亡

雲林縣北港鎮公所最近沿著市區和台19線多個交叉路口，新建多處大型行人庇護島，不料才剛完工就接連發生多起騎士摔車事件，甚至...

噴水圓環整修 嘉市人憂地標消失

嘉義市政府編3600萬元預算預計明年整修地標中央噴水圓環，近期以問卷調查民意，遭擔憂恐拆圓環，有議員昨質詢認為整修計畫未...

百年孤祭特展 重現清末安平

傳承百餘年的台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為特有農曆7月普度儀式，已登錄為南市無形文化資產，為傳承這一文化，靈濟殿與區公所昨...

新化年貨大街傳縮水 議員槓市長

台南市政府連續14年辦新化年貨大街，帶動老街商機，但市議員余柷青昨質詢指明年年貨大街經費、天數遭砍，拍桌批「當新化人次等...

日本陸軍台南偕行社鶯啼地板警示闖入 12月整修完工

歷史建築日本陸軍台南偕行社修復工程2021年3月動土，預定12月中旬整修完工；台南市長黃偉哲今天視察，期待成為見證在地歷...

台南保山宮相隔78年建醮 佛祖濟世故事小朋友驚嘆神奇

台南市海佃國小「小台江」河流讀書會，今天下午放學後，沿著陳卿寮觀音佛祖漂流到陳卿寮的文化路徑，騎單車專題探索「溪遊台江，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。